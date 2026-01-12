◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日 たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）

第44回都道府県対抗女子駅伝が行われ、大阪が3大会ぶり5度目の優勝を飾った。5〜7区の大阪薫英女学院高勢がそろって区間賞の力走。トップと5秒差の2位でたすきを受けたアンカーの逸見亜優（豊田自動織機）が残り1キロでスパートをかけ、粘る兵庫を振り切った。

全区間で激しい攻防が繰り広げられた中、4区と5区の中継地点でハプニングが発生した。

4区を走ってきた北海道の白鳥光姫は、中継地点で5区を担う益塚稀の姿が見当たらずに困惑。通り過ぎた後に益塚を見つけ、中継地点に戻ってたすきを渡したが、26秒のロスとなった。

北海道は1区で2位、2区で4位、3区で17位となっていた。4区の白鳥は26秒のタイムロスで順位を落とし、25位でたすきをつないだ。結果的に北海道は2時間23分25秒で29位となった。

レース後、5区の益塚は「1区から良い流れで来てくれていたのに、順位を落としてしまってチームに申し訳ないです」と肩を落とした。中継地点に出られなかった原因を問われると「（たすきリレーで）チームが来た順に番号が呼ばれるんですけど、番号が呼ばれなくて…。目視でも見ていたんですけど、通路も狭くて、見つけられなかった」と明かした。

大会の総括会議を終えた後に取材に応じた京都陸協の西村慶治理事長は「なかなかレアなケース」とした上で「600メートル手前に来たときに、審判から番号を呼びかけることは必ずしている。ただ、競っている状況で（選手側が）聞き逃してしまったのかもしれない」と説明した。選手側には、事前に「（前の区間の選手が来ているかどうかを）必ず自分でも目視してほしい」と伝えているという。

そう話した西村理事長は「大会側としても申し訳なかった」と続けた。「（中継地点を）行きすぎた選手に“戻ってこないといけないよ！”と呼びかけたりとか、こちらだけのミスではないけど、運営側としても何かできることがあったんじゃないか」と話した。

今回の反省を踏まえ、来年以降の再発防止に努めていく。