Image: ANA

飛行機好きの心をくすぐる、ANAとG-SHOCKのコラボモデルが登場しました。

飛行機がテーマの時計って、子どもっぽいデザインか、パイロット御用達みたいなモデルの印象がありませんか。

実は私、子どもと旅行に行った時に、何か記念になるものを買ってあげたいと思って飛行機モチーフのアイテムを探したのですが、あんまりピンとくるものに出会えず、諦めた経験があるんです。

そのとき、この時計があればな〜と、デザインを見た瞬間に思いました。

だって、G-SHOCKの中でも特に定番として知られるDW-5600とANAのコラボなんて、機能的にもやり過ぎ感がないし、デザイン的にもいい感じじゃないですか？

見る人が見ればわかる

Image: ANA

遠目にはふつうのG-SHOCKに見えますが、文字盤やバンドにはANAが就航する都市を示す国内・国際空港の3レターコードが散りばめられています。

飛行機に詳しい人なら「ここ知ってる！」とニヤッとする仕掛けです。

Image: ANA

また、LEDバックライトを点灯すると飛行機のシルエットが浮かび上がる演出も用意。

Image: ANA

裏蓋にもANAロゴが刻まれています。遊び心のあるギミックを、さりげない形で楽しめるのがいいですよね。

もちろんG-SHOCKらしい高機能

機能面はG-SHOCKらしくしっかりしていて、普段使いに十分対応します。

Image: ANA

耐衝撃構造20気圧防水ストップウォッチ／タイマーマルチアラーム／フルオートカレンダーELバックライト

お値段は税込1万9800円。ANA公式通販の「ANAショッピング A-style」や「ANA STORE@SKY」などで購入できますよ。

Source: ANA