終売前に急いで！急いでーーーッッ！【モスバーガー】次食べたい♡「期間限定フード」

ハンバーガーは食べたいけど、野菜もしっかり摂りたい！ そんなちょっと欲ばりな気分に寄り添ってくれる【モスバーガー】の「期間限定フード」をご紹介します。満足感のあるバーガーから、野菜たっぷりのサイド、食後にうれしいヘルシーデザートまで、注目メニューをピックアップしました。

肉を楽しむ！ 数量限定ご褒美バーガー

黒毛和牛のパティ2枚とチーズ2枚を重ね、プレミアムバンズでサンドした「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」。味わいの決め手となる特製ソースはオニオンとトマトを使用し、@megumiko_maniaさんが「モスらしいアクセント」と感想を投稿しています。ちょっぴり特別な日に選びたい、ご褒美感たっぷりのバーガーです。

豪快に頬張りたい！ 迫力満点バーガー

ゴロゴロっとしたアボカドがインパクト抜群！ パティとトマト、レタス、特製ワカモレ風ソースを重ねた彩りもきれいな一品は「アボカドバーガー」。野菜不足が気になる人にもおすすめ。かぶりつくのが難しそうなボリューム感で、満足度が高そうです。1月下旬頃まで販売予定。

朝も昼も夜もおすすめ！ 野菜を味わうスープ

たまねぎ、セロリ、ブロッコリー、じゃがいも、ほうれん草、ベーコン入り！ 野菜たっぷりの「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」は、おすすめのサイドメニュー。冬にぴったりの温かなスープは、10:30までの「朝モス」のセットドリンクとしても注文できるのが嬉しいポイント。小腹満たしや夜食にも良さそう。

甘い物ならコレ！ 冬定番の和デザート

食後のデザートやおやつには、「おしるこ（粒あん）」が見逃せません。丸餅2個と、北海道十勝産小豆を使用した冬定番のデザートで「甘すぎないやさしい味わい」と、@megumiko_maniaさんが感想を投稿しています。

スープとデザートは3月下旬頃までの販売予定です。【モスバーガー】の期間限定メニューを、ぜひ終売前に味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N