早川みゆき（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。特別賞受賞ショットを披露した。

「たくさんのおめでとうメッセージありがとうございます」と、レースアンバサダーアワード2025・実行委員会特別賞の祝福に感謝。

「今少年秘密倶楽部の遠征で大阪に来てるんだけど、宿泊している部屋にトロフィー飾ってるんだ」と明かし、「みんなで賞を獲った証です」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「スレンダー美人」「可愛くて、2度見しちゃうよ」「努力の証ですね 素敵です」「とても良かった」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動。

今月10日の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞した。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。