テレビ朝日の政治部官邸キャップの千々岩森生氏が同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で、高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していると自民関係者に伝えたことについて解説した。

首相は自らが掲げる「強い経済」「責任ある積極財政」の実現を見据え、政権基盤を強化する必要があると判断したもよう。ただ、2026年度予算の3月末までの成立を優先させるべきだとの慎重論もある。衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」「2月3日公示、15日投開票」が軸となる。

自民、日本維新の会の与党は、衆院で1人でも欠ければ定数465の過半数233を割り込む。一方、参院では少数与党のままで政権運営の不安定さは消えない状況になっている。

千々岩氏は「いわば支持率が“高いうち解散”だ。意表をつくタイミングだが、一気呵成（いっきかせい）に議席を増やし政権基盤を強化する狙いがあるのでは。この週末、総理側近が複数の自民党幹部に解散の可能性を伝えて回った。ある自民党幹部は“選挙は確実”と話している」と解説した。