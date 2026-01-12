Èý¥á¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤òÂ´¶È¡ª2026Ç¯ÈÇ¤Î¹¤È´¤±Èý¤Îºî¤êÊý

ÈþÈý¤Î¥×¥íSAORI¤Ç¤¹¡£¡ÖËèÆüÈý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹¤È´¤±¤Ê¤¤¡×¡Ä¤½¤ó¤ÊÈýÌÂ»Ò¾õÂÖ¤«¤éÂ´¶È¡ª2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¹¤È´¤±Èý¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢ÈþÈý¤Î¥×¥íÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

POINT­¡¼«Èý¤ò³è¤«¤¹

2026Ç¯¤Î¹¤È´¤±Èý¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£

¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¡¢À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¦Â­¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£

ºÇ½é¤«¤é·Á¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸Å¤¤°õ¾Ý¤ÎÈý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£

¼«Èý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹¤È´¤±¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£

POINT­¢Èý¤Î¼çÌò¤òÃæ´Ö¡ÁÈý¿¬¤Ë

¹¤È´¤±Èý¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Èý¤ÎÃæ´Ö¤«¤éÈý¿¬¡£

¡¦Â­¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤òÉÁ¤­Â­¤¹

¡¦ÎØ³Ô¤òÇ»¤¯°Ï¤ï¤Ê¤¤

¡¦Èý¿¬¤ÏºÙ¤¯¡¢Ä¹¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤

¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ëº£¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Èý¿¬¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

POINT­£ÈýÆ¬¤Ï·Ú¤¯Î©ÂÎ´¶¤À¤±¤òÂ­¤¹

2026Ç¯ÈÇ¤Î¹¤È´¤±Èý¤Ç¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤ÎÇ»¤µ¤ÏÉÔÍ×¡£

ÈýÆ¬¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ­¤¹¤Ê¤é¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÅÀ¤ò¥×¥é¥¹¡£

¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£

ÈýÆ¬¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤êÁ´ÂÎ¤ÎÈ´¤±´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£

Èý¥á¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢µ»½ÑÉÔÂ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£

¡¦¼«Èý¤ò³è¤«¤¹

¡¦Ãæ´Ö¡ÁÈý¿¬¤òÃúÇ«¤Ë

¡¦ÈýÆ¬¤ÏÇö¤¯

¤³¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èý¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤È´¤±¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤³¤½¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÈý¤ò¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª