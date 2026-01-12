見つけたら手放しちゃダメ！植物好きさんに大人気の100均おしゃれ花瓶

去年ダイソーで見かけた『セパレート花瓶』。やっぱり欲しいと思いずっと探していたのですが、植物好きな方に人気のようでなかなか入手できず…。今年に入ってやっと購入することができました！受け皿付きのおしゃれな花瓶で、切り花や多肉植物、水耕栽培植物の育成にぴったり。コンパクトで飾りやすいのも魅力です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：セパレート花瓶

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480560250

植物好きさんの間で話題！ダイソーの『セパレート花瓶』をついに入手！

おしゃれで雰囲気が良いのに、お手頃価格で購入できるダイソーの花瓶。さまざまなタイプの商品が並んでいるので、見ているだけでも楽しいですよね。

今回は、そんなダイソーで購入した『セパレート花瓶』をご紹介します！ちょっと変わった形の小ぶりな花瓶です。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に置かれていました。

実はこちらの商品を去年見かけてから、やっぱり欲しいなと思いずっと探していましたが、植物好きな方の間で話題になっていたためか、2度と出会うことができず…。今年に入ってやっと発見することができました！

薄いガラスで作られており、繊細な印象。

上部に取り外しが可能な受け皿が付いており、切り花や多肉植物、水耕栽培植物の育成に最適です。

透明なので、植物の根が伸びていく様子などを観察する楽しさも味わえますよ。

可愛いフォルムでお部屋に馴染む♡コンパクトで飾りやすいのも魅力！

今回はガーベラを一輪飾りましたが、球根や株分けしたい植物にもぴったりです。

受け皿があるので植物が水没せず、しっかりと位置を固定することができます。

ナチュラルで可愛らしいフォルムや、水の質感も楽しめる透明なカラーがおしゃれで、お部屋の雰囲気に馴染んでくれます。

コンパクトサイズなので、ちょっとした場所に飾りやすい点も魅力です。

今回はダイソーの『セパレート花瓶』をご紹介しました。

インテリアショップなどで販売されていてもおかしくないクオリティなのに、たった220円で購入できるのは嬉しいかぎりです！人気商品なので、見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。