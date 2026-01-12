「まるで懐かしの面白消しゴム！」おもちゃみたいなのに頼りになる100均グッズ

デスクに置いたケーブル、どれがどれだかわからなくなる…。そんな場面にぴったりな、かわいいケーブルホルダーをダイソーで見つけました！懐かしの面白消しゴムのようなデザインで、見た目はおもちゃみたいでも、実用面はしっかり。ケーブルに装着すればちょっとした目印になり、根元が折れ曲がるのも防止できます。

商品情報

商品名：ケーブルホルダー（たべものモチーフ）

価格：￥110（税込）

種類：ピザ、チョコ、ドーナツ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662759994

面白消しゴムみたいなモバイルグッズ！ダイソーの『ケーブルホルダー（たべものモチーフ）』

ダイソーのモバイルグッズ売り場を覗くと、昔よく集めていた、面白消しゴムにそっくりな見た目の商品が並んでいました。

手に取ってみると、正体はケーブルホルダー。おもちゃのように見えて、ちゃんと実用性のあるアイテムでした。

カットしたピザがモチーフで、チーズたっぷりで、マッシュルームやピーマン、オリーブ、トマトやペパロニのような具材まで確認できます。

ミニチュアみたいな見た目が可愛く、ピザの再現度がやけに高いのがツボをくすぐられます…♡

裏側にスリットが入っていて、ケーブルのネック部分を挟み込んで使うタイプ。

筆者はスマホの充電ケーブルに使ってみました！

スリット部分が想像以上に硬く、隙間がピタッと閉じているため、挟み込むのに少し力が必要でした。

小さくても目立つからケーブルの目印にぴったり！

一度セットしてしまえばズレにくく、何かのはずみで外れてしまう心配はなさそう。

ケーブルの根元をまっすぐな状態でキープするのにも一役買ってくれ、抜き差しのときに負担がかかりにくいのがGOOD◎

サイズは小ぶりですが、目を引くデザインで、ケーブルの目印や分類にもぴったり。

デスクまわりにちょっとした遊び心をプラスしてくれる存在です♪

今回は、ダイソーの『ケーブルホルダー（たべものモチーフ）』をご紹介しました。

ピザ以外にも、チョコやドーナツなどのモチーフがあるので、気になる方はぜひお店で探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。