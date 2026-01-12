東鷲宮駅の入換線にも入線

2025年2月8日（日）、宇都宮線の大宮〜古河間を、非営業線を経由しながら約3時間40分かけて往復する列車が運行されます。

【図】ツウすぎる！これが大宮〜古河間の走行ルートです

これは、JR東日本が実施するツアー「〜E653系で行く！東鷲宮駅入換線の旅〜」参加者向けの団体臨時列車となります。

10時21分に大宮駅を出発し、大宮操車場構内や、ホームがない大宮駅の10番線、東鷲宮駅の入換線を走行し、14時5分に大宮駅に到着する行程です。なお、大宮〜古河間は通常、普通列車であれば片道約35分程度です。

東鷲宮駅の入換線では、線路に降りて写真撮影が可能なほか、古利根川橋りょう架け替え工事の際に、実際に行った入換作業のやりとりを実況中継するとしています。

ツアーの参加料金は普通車2万2000円、グリーン車2万5000円。全席が窓側席のみの販売となり、参加記念として当日の行路表（レプリカ）と軽食が付きます。

申し込みは、JR東日本のショッピングサイト「JRE MALLチケット JR東日本大宮支社店」で受け付けるとしています。