「ぼう□□」や「□□かき」など、4つの言葉の空欄に共通して入る「ひらがな2文字」を当てるクイズです。日常生活に関わりの深い言葉が隠れています。1分以内にすべての言葉を完成させて、すっきり爽快な気分を味わいましょう！

語彙力とひらめき力が試される「ひらがなクイズ・初級編」へようこそ！

今回は、私たちが普段から何気なく使っている言葉を集めました。空欄に同じ2文字を入れるだけで、4つの異なる言葉が完成します。頭の中で文字を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ぼう□□
□□もの
□□ち
□□かき

答えを見る






正解：よみ

正解は「よみ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「よみ」を入れると、次のようになります。

ぼうよみ（棒読み）
よみもの（読み物）
よみち（夜道）
よみかき（読み書き）

「よみち（夜道）」や「よみかき（読み書き）」など、音は同じでも意味が全く異なる言葉が含まれているのがこの問題の面白いところです。パズルを解くように言葉を繋げることで、脳の「検索能力」が鍛えられますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)