＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館

大相撲初場所の初日、西方十両土俵入りの場面で“世界的人気漫画”のキャラクターが描かれた化粧まわしを締めた力士が登場。「この化粧まわし最高！」などファンが歓喜する一幕があった。

先場所、幕下筆頭として5勝2敗の成績を挙げ、2場所ぶりに十両として臨むことになった十両十二枚目・旭海雄（大島）。その化粧まわしに描かれていたのは、世界的人気サッカー漫画「キャプテン翼」の主人公・大空翼。この異例の光景に、視聴者からは「この化粧まわし最高！」「翼くんきた」「土俵は友達」「翼くんは世界共通」など驚きと絶賛の声が上がった。

この化粧まわしは、旭海雄の十両昇進を祝って贈呈されたもの。大島部屋が東京都葛飾区へ移転したことをきっかけに、同区に本拠地を置くサッカークラブ「南葛SC」のオーナーで、「キャプテン翼」の原作者である高橋陽一氏が自らデザインを手がけた。スポンサーであるニシムラホールディングス（佐賀県）の依頼を受け、地域プロジェクトの一環として実現。まさに“葛飾発”となる異色のコラボレーションだ。

注目の取組では、旭海雄が幕内経験も豊富で、最高位小結の実力者である十両十二枚目・錦木（伊勢ノ海）と激突。押し出しで撃破して幸先よく白星発進となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）