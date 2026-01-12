お笑いコンビ「ヤーレンズ」が10日に放送されたフジテレビ「ネタパレ」（土曜後6・30）に出演。漫才中にまさかのハプニングが起こった。

今回は「2025賞レース決勝芸人SP」と題して放送され、ヤーレンズ、ママタルト、ニッポンの社長、や団が出演した。

ラストに登場したヤーレンズは「道案内」の漫才を披露。登場後に出井隼之介がサンパチマイクを少し高くした。だが、調節した影響で緩んだのかマイクはゆっくりと下がっていった。

2人は少し気になりながらも漫才を続行。マイクが下がりきってしまい、出井がマイクの高さを再調節。しかし、再びマイクが徐々に下がっていった。まさかの状況に楢原真樹は「ちょっと待って…なんでしょう、これ」と気になって漫才を止めた。

出井が三度マイク調節する中、楢原は「何かしらこれ。凄いわね。重力が凄い。英語でグラビティ」とさすがの対応力で笑いに変えた。結局「下げとこう」と出井は諦め、一番低い位置にして漫才を続けた。

漫才後、MCの南原清隆は「マイクのハプニングもキチンと笑いに変えた。慌てずにね。あのテンポ間のままずーっとやってたからね」とハプニングも惑わされず普段通りのテンポでやり切ったことを絶賛した。