元人気セクシー女優の霜月るなが11日夜、X（旧ツイッター）を更新。複数のモデルやレースクイーンらがイベントにおいて「下半身だけアップ」で撮影されることなどに対し、やめるよう訴えている問題について、持論を展開した。

この件をめぐっては、千葉・幕張メッセで開催された大型モーターショー「東京オートサロン2026」において、複数のモデルらが、来場した男性に下半身をアップで撮られたことへの怒りや不快感をSNSなどで表明したり「盗撮やめて」などと訴える事態が起きている。

こうした中、霜月は「オートサロンでキャンギャルが盗撮されたみたいなん問題になってるけどローアングル以外やったら別に良くない？」と書き出した。

そして「拡大されてアップで撮られてたのも仕方ないと言うか オートメッセ今年も出ますけどローアングル以外は全然撮影してくださいスタンスやけど 車に華を添える目的やけどそれでブースが盛り上がったらいいなって逆にセクシーすぎる衣装着てるよん」と続けた。

また「今年もK−BREAKでキャンギャルするから来てねん」と呼びかけ、抜群のスタイルと美貌、ボディーラインが際立つ、自身の最新ショットをアップした。