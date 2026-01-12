地元・立川で1日警察署長を務める

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が11日、自身のインスタグラムを更新。地元・立川で1日警察署長を務めたことを報告した。

制服姿で大役を全うした。

菅沼はインスタグラムで「110番の日！ 1月10日に、地元立川で一日署長させて頂きました！」と報告。「とても貴重な大役をつとめさせていただき、本当にありがとうございました！」とし、「不要不急の110番を減らして、本当に必要な方が繋がるように気をつけていきましょう！」と呼びかけた。

菅沼の報告にファンも歓喜。コメント欄では「この姿待ってました！」「とても似合ってますね」「菜々ちゃん婦人警官味あるよね」「逮捕してください」などの声が上がった。

昨季は5月のパナソニックオープンレディースでツアー通算3勝目をマーク。メルセデス・ランキングは43位で、今季のシード権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）