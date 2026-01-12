◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（１１日、後楽園ホール）観衆１４８９

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」を開催した。

第５試合のシングルマッチで前ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡが遠藤哲哉に敗れた。

勝った遠藤は「ＯＺＡＷＡにシングルマッチで勝ったから、ＧＨＣヘビーのベルトも見えてくるんじゃないの？」と最高峰王座への挑戦に意欲をあらわにした。

敗れたＯＺＡＷＡは昨年秋に負傷し手術した左足をさすり「足が痛い！ 足が痛くてうまく動けません。プレートとボルトがまだ足に入ってるせいで制限が…可動域に制限がかかっています」とうめき「なので、もう一度手術をすることが決定いたしました。なので、明日の前橋大会は欠場。足が治るまでまた欠場。お疲れ様でしたあ」と再手術するため１２日の前橋大会から再び欠場することを明言した。

◆１・１１後楽園全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２８分２６秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・マサ北宮●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１６分０６秒 開国↓片エビ固め）挑戦者・小田嶋大樹●

▼シングルマッチ

〇遠藤哲哉（１３分１３秒 猿真似トルネードクラッチ）ＯＺＡＷＡ●

▼８人タッグマッチ

杉浦貴、〇アルファ・ウルフ、タダスケ、政岡純（１１分３３秒 片エビ固め）清宮海斗、晴斗希、アレハンドロ●、カイ・フジムラ

▼Ｂｏｕｎｄ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ シングルマッチ

〇ＫＥＮＴＡ（１１分０３秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ↓体固め）佐々木憂流迦●

▼１０人タッグマッチ

ジャック・モリス、ガレノ、〇ウィル・クロス、ダガ、ドラゴン・ベイン（７分５６秒 ダイビングボディプレス↓体固め）丸藤正道、拳王、征矢学、モハメド ヨネ、Ｅｉｔａ●

▼８人タッグマッチ

谷口周平、〇小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９（６分２１秒 コウモリ吊り落とし↓片エビ固め）稲畑勝巳、小柳勇斗●、鶴屋浩斗、郄橋碧