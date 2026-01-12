左足「再手術」で欠場を明かしたＯＺＡＷＡ

◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ　ＲＩＳＥ　２０２６」（１１日、後楽園ホール）観衆１４８９

　プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ　ＲＩＳＥ　２０２６」を開催した。

　第５試合のシングルマッチで前ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡが遠藤哲哉に敗れた。

　勝った遠藤は「ＯＺＡＷＡにシングルマッチで勝ったから、ＧＨＣヘビーのベルトも見えてくるんじゃないの？」と最高峰王座への挑戦に意欲をあらわにした。

　敗れたＯＺＡＷＡは昨年秋に負傷し手術した左足をさすり「足が痛い！　足が痛くてうまく動けません。プレートとボルトがまだ足に入ってるせいで制限が…可動域に制限がかかっています」とうめき「なので、もう一度手術をすることが決定いたしました。なので、明日の前橋大会は欠場。足が治るまでまた欠場。お疲れ様でしたあ」と再手術するため１２日の前橋大会から再び欠場することを明言した。

　◆１・１１後楽園全成績

　▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ（２８分２６秒　ＤＩＳ　ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・マサ北宮●

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１６分０６秒　開国↓片エビ固め）挑戦者・小田嶋大樹●

　▼シングルマッチ

〇遠藤哲哉（１３分１３秒　猿真似トルネードクラッチ）ＯＺＡＷＡ●

　▼８人タッグマッチ

杉浦貴、〇アルファ・ウルフ、タダスケ、政岡純（１１分３３秒　片エビ固め）清宮海斗、晴斗希、アレハンドロ●、カイ・フジムラ

　▼Ｂｏｕｎｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　シングルマッチ

〇ＫＥＮＴＡ（１１分０３秒　ｇｏ２ｓｌｅｅｐ↓体固め）佐々木憂流迦●

　▼１０人タッグマッチ

ジャック・モリス、ガレノ、〇ウィル・クロス、ダガ、ドラゴン・ベイン（７分５６秒　ダイビングボディプレス↓体固め）丸藤正道、拳王、征矢学、モハメド　ヨネ、Ｅｉｔａ●

　▼８人タッグマッチ

谷口周平、〇小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９（６分２１秒　コウモリ吊り落とし↓片エビ固め）稲畑勝巳、小柳勇斗●、鶴屋浩斗、郄橋碧