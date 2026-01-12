フリルのエプロンに落ち着いた所作、丁寧な言葉遣い…。メイド役は、可愛らしさだけでなく、上品さや安心感も求められる特別なキャラクターだ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、秋葉原のメイドカフェMAID MADEと共同で、全国の男女1000人を対象に「メイド役が似合うと思う女性芸能人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】可憐さから個性派まで、人気女優がズラリ

第5位は浜辺美波(36票)。「かわいらしく優しいはかなげな印象がある(40代女性)」「透明感がありつつ、どこかクラシカルな雰囲気(40代男性)」「美人だし、可愛い部分もあり、ノリも良さそうで似合いそう(60代男性)」など、清楚で透明感のある雰囲気が印象的で、丁寧な所作や柔らかな表情が役柄のイメージと重なったようだ。



第4位は今田美桜(45票)。「CMで中世のお姫様のようなドレスを着て踊っている姿を見て、とても可愛かったので、メイド服もきっと似合うだろうと思った(30代女性)」「目がくりっとしてかわいい(40代女性)」「容姿や雰囲気が合いそうだと思いました(40代女性)」など、華やかなビジュアルと明るく親しみやすい雰囲気が支持を集めた。



第3位はあの(60票)。「見た目がメイドみたいだから(10代男性)」「オタク系で、地雷系が似合うからかなーと思う(40代女性)」「話し方や外見がそのように見えるから(40代男性)」「独特の雰囲気の持ち主(50代男性)」など、独特の世界観と中性的でミステリアスな雰囲気が印象的で、個性派メイド役が似合いそうという声が多く寄せられた。



第2位は深田恭子(62票)。「可愛いし雰囲気がぴったりだと思った。話し方もメイドに合っている気がする(40代女性)」「メイド服が良く似合う美形で、性格も控えめな感じ(50代男性)」「ふんわりとした雰囲気と愛らしいルックスから、可愛くてセクシーな感じがしてメイド服とよく似合いそう(50代男性)」「控えめで大人しそうな印象なので(60代男性)」など、柔らかく上品な雰囲気と大人の可愛らしさが印象的で、落ち着いたメイド役が似合いそうという声が多かった。



第1位は橋本環奈(93票)。「かわいいから似合うと思う(20代女性)」「雰囲気が親しみやすい(30代男性)」「綺麗な顔つきだから(30代男性)」「アニメに出てきそうな見た目(30代男性)」「なんでも着こなす人だと思うので(40代女性)」「メイドのロリータっぽい恰好が似合いそうだから。ツンデレメイド喫茶が似合いそう(40代女性)」「ビジュアルが良くて愛嬌もいいので(40代男性)」など、愛らしいビジュアルのほか、表情の豊かさや自然な演技力が高く評価され、可憐さと親しみやすさを兼ね備えた存在として最も多く支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）