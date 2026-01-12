自然に垂らすスタイルで程よい保温性を実現！CATERPP「DOG EAR」

CATERPP(キャタープ)は、2026年1月12日(月・祝)より、スノーボーダーの声に応えた進化版SNOW HAT「DOG EAR(ワンちゃんの耳)」を販売中。

「飛ばない帽子」として支持される同ブランドが提案する、ゴーグル対応ハットの新しいスタンダードです。

CATERPP「DOG EAR」

発売日：2026年1月12日(月・祝)

販売場所：CATERPP 公式ECサイト

2022年冬、プロスノーボーダー三島勇気氏との共同開発でスタートしたSNOW HATプロジェクト。

「ゴーグルを着けながらハットを被りたい」という願いから生まれたプロダクトに対し、多くのライダーから寄せられたリアルな課題に応える形で開発されました。

「もっと保温性が欲しい」「耳を完全に塞ぐと危ない」「長期トリップで臭いが気になる」といった現場の声を反映し、機能性とルックスを両立させたアイテムです。

絶妙な保温性と3レイヤー素材による完全防御

商品名「DOG EAR」の由来ともなった大きめのボア「耳」には、あえてストラップを採用していません。

完全に耳を塞ぐことによる危険性や熱のこもりを防ぎ、自然に垂らすスタイルで程よい保温性を実現。

渋くて可愛いデザインが特徴です。

本体には防水透湿性の3レイヤーナイロンタッサーを採用。

耐水圧20,000mm以上、透湿度18,000g/m2・24時間という性能に加え、防風・防汚機能も搭載。

リフトから垂れる汚れた水滴や水辺のアクシデントにも対応し、ケアも簡単です。

CATERPP初、超消臭機能「NaiOdor(TM)」搭載

長期バックカントリーやパウダートリップでの悩みを解決する画期的な機能として、超消臭機能「NaiOdor(TM)」をスベリ材に採用。

5分で汗のニオイが半減し、臭いのもとを分解するため臭い戻りもありません。

飛ばない設計とストレスフリーな被り心地

特殊コードとマイクログリップテープの組み合わせにより、締め付け感なくしっかりフィット。

滑走時や日常使いでも飛ばない性能は実験で検証済みです。

肌に触れる内側には、メッシュとクッション性のある機能生地をハイブリッドに使用した独自設計のスベリを採用。

適度な伸縮性で、長時間の着用でも快適です。

片手サイズ調整とゴーグル対応設計

グローブをつけたままでも、左右どちらの手でも片手で簡単にサイズ調節が可能。

ゲレンデでのストレスを徹底的に削減しています。

ハットスタイルでもゴーグルを快適に装着できるよう設計されたスリーブを装備。

ボア付きフラップがゴーグルバンドの耳への干渉を和らげます。

ゴーグル非装着時にはイヤーマフとしても使用可能です。

また、つばの裏にはボアが配置されており、パウダーがゴーグルの隙間に入り込むのを防ぐ細部へのこだわりも魅力です。

コーディネートを楽しめる仕様とスペック

CATERPP CONVert仕様により、取り換え専用コードでのカスタマイズが可能。

シューレースの応急処置や止血、ランタンの吊り下げなど、アウトドアシーンで多用途に活躍します。

重量はわずか70-78gと、ヤクルト1本分程度の軽さで究極の機能美を追求しています。

【カラー展開】

フローズン ブラックインク、スノーエクリュ、フォレストディスタンス グリーン、トワイライト グレー、ブッシュ ブラウン

【サイズ】

M(57cm)、L(59cm)、XL(62cm)

スノーボーダーのリアルな声から生まれた、妥協なきモノづくり。

ゲレンデでの快適性を高める新しいスタンダードハットに注目です。

CATERPP「DOG EAR」の紹介でした。

