犬猫用の栄養補助食品！物産アニマルヘルス「犬猫用ヘパシロップ」
物産アニマルヘルスは、栄養補助食品「犬猫用ヘパシロップ」を2026年1月7日(水)より新発売。
リケンベッツファーマが製造する犬猫用栄養補助食品が、物産アニマルヘルスへ販売を引き継ぎ、新たな製品名で展開されます。
物産アニマルヘルス「犬猫用ヘパシロップ」
新発売予定日：2026年1月7日(水)
製造元：リケンベッツファーマ株式会社
販売元：物産アニマルヘルス株式会社
「犬猫用ヘパシロップ」は、犬猫用の栄養補助食品として展開されるシロップ製品です。
この製品は、2022年にリケンベッツファーマ株式会社から販売されていた製品ですが、販売を物産アニマルヘルスが引き継ぎ、製品名を栄養補助食品「犬猫用ヘパシロップ」に変更しての登場となります。
成分には、L-オルニチン塩酸塩、水溶性クルクミン、肝臓加水分解物、タウリン、カンゾウ抽出物(グリチルリチン酸含有)を配合。
5つの成分で、犬猫の肝臓の健康をサポートする仕様となっています。
リケンベッツファーマ株式会社製造の信頼性はそのままに、新たな体制で届けられる栄養補助食品。
2026年1月7日(水)より発売される、物産アニマルヘルス「犬猫用ヘパシロップ」の紹介でした。
