スペックは「未定」

ヨーロッパの航空機メーカーのエアバスが、旅客機「A350」シリーズの胴体延長タイプ「A350-1000」の胴体を更に長くした派生型「A350-2000」の開発を検討していると2025年後半に話題となりました。実現するかはまだ不透明ですが、この構想自体は10年ほど前にも取り沙汰されたこともあります。今後果たして、A350-2000は現れるのでしょうか。

【写真】デカすぎ…これがボーイングが開発中の「世界最長の旅客機」驚愕の全貌です

現在のA350-1000は客席数350〜410が標準的な仕様で、同社の旅客機のラインナップのなかでは大型の部類に入ります。A350-2000はこのサイズを大きくし、客席数を増やすと見られます。というのも、A350シリーズの標準タイプ「A350-900」は標準座席数300〜350席で、A350-1000より小さいためです。

旅客機が客席数を増やす際は胴体の延長が一般的なため、A350-2000は-1000の全長73.78mより長くなるのは確実です。ただ、-1000よりどの程度客席数を増やすか決まっていないため、-2000の全長がどれほど伸びるかは、現状予測がつきません。

一方ライバル社となる航空機メーカー、アメリカのボーイングでは、A350シリーズのライバル機として、「ボーイング777-9」の実用化の準備を進めています。777-9の全長は76.7mで、実用化されれば世界最長の全長を持つ機体となります。

さらにボーイングでは、777-9の胴体をさらに伸ばし、客席数を増やす「777-10」の開発も構想しているとも報じられており、こちらの全長は80mを超えるとされています。ただし、こちらもどれだけ席数を増やすか明確ではありません。

現状では、エアバスとボーイング双方の「超大型ロングボディ機」は具体像が現れているわけでなく、どちらが「最長」になるかも現時点では分からない状況といえるでしょう。

そのような中でA350-2000の話題が“再浮上”したのは、総2階建ての胴体を持ち、客席数では「世界最大の旅客機」である「エアバスA380」の最大ユーザーであり、2021年に最終機が納入されたエミレーツ航空がA380の後継機に関心を抱いていると報じられたためです。過去にもA350-900/-1000の就航後に、A350シリーズの客席数数増加が話題となったことも背景でしょう。

「超でかい飛行機作るぞ」がいまいち盛り上がっていない理由

しかし、今回のロングボディ化は、約30年前に旅客機の超大型化を巡り世界中の関心を集めたエアバス対ボーイングの論争とは異なり、盛り上がりを見せているわけではありません。



エミレーツ航空のエアバスA380（画像：エミレーツ航空）。



当時、将来の旅客需要の伸びに対し、エアバスは、「ジャンボ機」ことボーイングの「747」を上回る大型機の必要性を主張したのに対し、ボーイングはエアバスとほぼ同じ需要予測数を示しつつも747より巨大な旅客機はさほど必要ないと訴えました。結局、エアバスはA380を登場させたものの251機で生産を終えざるを得ず、対抗する形でボーイングが出した747シリーズの胴体延長派生型「747-8」も、貨物型の受注が多数となり、155機で生産終了となりました。

大型機は一度に多くの旅客を乗せることができ旗艦機として注目を集める一方、就航路線は限られ柔軟な運用ができる機材でありません。これが影響してか、ロングボディの大型機となるA350-2000への関心は今一つ広まっていきません。エミレーツ航空も実は、2019年にそれまで発注が残っていた53機のA380のうち39機をキャンセルしA350などへ切り替えた過去があります。

また、エアバスがA350-2000の開発にゴーサインを出すにあたっては、ボーイングが777-9から-10を派生させるより、多くの設計変更が必要になるとした海外の報道もあります。A350-2000開発の実現にあたっては、エミレーツ航空のほかにどれくらい航空会社の賛同がエアバスに集まるかが鍵と言えそうです。