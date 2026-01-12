ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「艶めくチョコレートといちごの饗宴 大人のチョコレート＆いちごアフタヌーンティー」を1月5日から2月28日まで提供する。

スイーツは、北海道産小豆ぜんざいとクーベルチュールチョコレートを合わせた「ミルクチョコレートぜんざい」、「ストロベリージェラート」、ハート型の「レッドハートチョコレート」、オレンジピールをビターチョコレートで包んだ「オランジェット」、ストロベリーやラズベリーのコンポートをトニックジュレとともにした「赤い果実のジュレ」など。セイボリーはいちごとチーズ、生ハムを全粒粉パンで包んだ「ストロベリーロールサンド」、「いちごのカナッペ」などを用意する。ドリンクはスリランカの紅茶ブランド「ディルマ」の紅茶3種などを飲み放題とし、京都の老舗茶舗「一保堂茶舗」の抹茶を1人1杯提供する。オプションとして「盆栽ティラミス」（プラス1,500円）も用意する。

場所は1階カフェラウンジ「グローブ ラウンジ」。提供時間は午前11時から午後4時まで。料金は4,300円、乾杯用ロゼワイン付きが5,000円。