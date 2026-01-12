東京の絶品和菓子12選　食べ歩きやお茶にぴったりな団子や大福　老舗から斬新な一品まで

多くの人が行き交い、街が少し慌ただしくなる年の瀬。そんな時こそ、ほっと一息つける甘味が恋しくなる。食べ歩きの合間にも、年末のひと休みにも寄り添ってくれるのが、団子や大福といった和菓子。都内近郊には、長年愛され続ける老舗の定番から、今の気分に響く斬新な一品まで、年末にこそ味わいたい名店が勢ぞろい。一年の締めくくりにふさわしい“絶品和菓子”12店を厳選して紹介します。

焼き団子と餡団子で生地を作り分ける徹底ぶり『羽二重団子本店』＠日暮里

羽二重だんご（煎茶付）2本660円

『羽二重団子本店』羽二重だんご（煎茶付） 2本660円 小豆の風味が豊かな甘さ控えめのこし餡とシンプルな醤油と、味の対比を楽しめる2本セット

・餡団子は、とろけるような食感で、焼き団子はしっかりと歯応えが感じられる硬めの仕上がり

・平たい形が特徴で、餡団子と焼き団子とで生地を作り分けている

・醤油味の団子には、フルーティで軽快な日本酒がよく合う

『羽二重団子本店』

住所：東京都荒川区東日暮里5-54-3

電話：03-3891-2924

営業時間：9時半〜11時／12時〜16時半（16時15分LO）、土・日・祝 10時〜16時半（16時15分LO）

休日：無休

交通：JR山手線ほか日暮里駅南口から徒歩5分

“男はつらいよ”のモデル店、100年続く『高木屋老舗（ろうほ）』＠柴又

草だんご1本240円

『高木屋老舗』草だんご 1本240円 草だんごは折り詰もあり

・100年以上販売され続けている、柴又名物の草団子

・映画「男はつらいよ」のモデルとなった店で、明治・大正時代に建てられた風情ある店内も魅力的

・毎日必要な分だけコシヒカリを製粉し、よもぎの新芽を練り込んで搗き上げた、清々しい風味が口いっぱいに広がる

『高木屋老舗』

住所：東京都葛飾区柴又7-7-4

電話：03-3657-3136

営業時間：9時〜17時（喫茶は10時〜16時）

休日：無休

交通：京成金町線柴又駅から徒歩3分 ※帝釈天参道沿すぐ

2度蒸しでほっくほくに仕上げた豆が美味しい豆大福『つる瀬』＠湯島

豆大福1個220円

『つる瀬』豆大福 1個220円 先代から教わった作り方を守る

・創業から約100年の歴史を持つ店の看板商品“豆大福”

・わずかな塩で甘さを引き立てた“つぶ餡”は、気候や天気に合わせて火加減を調整している

・餅の中にたっぷり入った赤えんどう豆は、前日と当日の二度蒸しで皮まで柔らかく、ほくほく

・老舗の和菓子店には珍しく喫茶室が併設され、和菓子や赤飯などの食事まで、店内でゆっくり楽しめる

『つる瀬』

住所：東京都文京区湯島3-35-8

電話：03-3833-8516

営業時間：9時半〜19時 ※日・祝は〜18時（喫茶室は11時〜17時半LO）

休日：月（祝の場合は翌休）

交通：地下鉄千代田線湯島駅4番出口から徒歩1分

希少な塩を使い、 石臼で仕上げた絶品“塩大福”『みずの』＠巣鴨

特選塩大福1個160円

『みずの』特選塩大福 1個160円 北海道産の小豆、塩と砂糖を秘伝の割合で炊き上げる

・塩大福の元祖であり、石臼で搗いた柔らかくてしっかりとした歯応えの餅が特徴

・職人による手返しや季節に合わせた水加減で繊細に調節するこだわり

・「特選塩大福」は、希少な塩を使用した深くまろやかな塩味と餡の自然な甘みが引き立つ逸品、個包装で手土産にもおすすめ

『みずの』

住所：東京都豊島区巣鴨3-33-3

電話：03-3910-4652

営業時間：9時15分〜18時半

休日：無休

交通：JR山手線ほか巣鴨駅南口から徒歩3分

まるで洋のスイーツ!? くるみ大福に惚れる『いちや日本橋三越前店』＠日本橋

くるみ大福1個300円

『いちや日本橋三越前店』くるみ大福 1個300円 具材を餡や餅に混ぜず、餡の上にのせるのが『いちや』流

・最高級のもち米で知られる滋賀の羽二重糯を使用し、もっちりとした弾力のある餅に

・噛むほどに、餅自体の甘みや旨みが溢れ出るような力強い美味しさが特徴

・唯一こし餡を使った「くるみ大福」は、ローストされた香ばしいくるみに、カリカリとした食感がアクセント

・洋のスイーツのようなテイストで、コーヒーや紅茶とぜひ合わせてみてほしい一品

『いちや日本橋三越前店』

住所：東京都中央区日本橋室町1-12-13日本橋鮒佐ビル1階

電話：03-5542-1839

営業時間：10時半〜18時半

休日：火

交通：地下鉄半蔵門線三越前駅A1出口から徒歩2分

賞味期限は5時間！衝撃！ふわっふわな“いちご大福”『あいと電氣餅店』＠代々木八幡

いちご生大福1個500円

『あいと電氣餅店』いちご生大福 1個500円 賞味期限は5時間！理由は餅自体の味を活かすため糖分を抑えているから

・福島で100年以上続く電気餅に衝撃を受けて弟子入りした店主が仕上げる、ふわっふわな食感にスーッと消えていくような口どけの“いちご生大福”

・餅を蒸す工程を2回に分け、水分量を極限まで含ませることでふわふわな食感を生み出し、賞味期限はなんと5時間

・栃木県の農家から直送する、食べ頃の完熟イチゴと大福の相性は抜群

『あいと電氣餅店』

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-3-4・1階

電話：03-5738-7849

営業時間：10時半〜16時

休日：月（祝の場合は翌休）

交通：小田急線代々木八幡駅南口から徒歩2分

定番のこし餡から、くるみ味噌、のり醤油まで！ 多種類から選べる『Dango Chaya So-so（ダンゴチャヤソソ）』＠代官山

こしあんDANGO260円、くるみ味噌DANGO260円、のり醤油DANGO250円

『Dango Chaya So-so（ダンゴチャヤソソ）』（手前から）こしあんDANGO 260円、くるみ味噌DANGO 260円、のり醤油DANGO 250円 渋谷の東急フードショーにも店舗あり

・100年以上続く和菓子屋の流れを汲む店、こし餡やみたらしなどの定番から期間限定の品まで多種類が揃う

・一つひとつのパッキングにより、空けた瞬間の香りを楽しめ、手土産にもおすすめ

・代官山店限定の「クッキー＆クリームDANGO」も見逃せない一品

『Dango Chaya So-so（ダンゴチャヤソソ）』

住所：東京都渋谷区代官山町12-18・INO・IIビル1階

電話：03-6809-0088

営業時間：11時〜16時／16時半〜18時

休日：年末年始

交通：東急東横線代官山駅北口から徒歩6分

醤油の香ばしい匂いにうっとり、焼きたては特に絶品『桃六』＠京橋

桃太郎だんご（あんこ、しょうゆ）各150円

『桃六』桃太郎だんご（しょうゆ） 150円

・「桃太郎だんご」は、明治2年創業の和菓子店が創業時から提供する名物

・毎朝、上新粉100％の生地を杵と臼で搗いた団子は、むちっとしたコシが特徴

・醤油味の焼き団子は、同じ町内の老舗「ぬ利彦」の生醤油を煮詰めたものを塗って焼いている、特に焼き立ては頬が落ちるほどの旨さ

『桃六』

住所：東京都中央区京橋2-9-1

電話：03-3561-1746

営業時間：9時半〜17時

休日：土日祝

交通：地下鉄銀座線京橋駅6番出口から徒歩2分

珍しい、ねっとり丹波黒豆が特徴の豆大福『つ久し』＠都立大学

黒豆大福1個230円

『つ久し』黒豆大福 1個230円 インパクトの強い黒豆の味を餡がしっかりと受け止めている

・創業70余年の2代目が考案した「黒豆大福」

・大粒でふっくらとした丹波産の黒豆を使い、塩を少し溶かした水に漬け込むことで、豆の味が逃げないように蒸し上げている

・ねっとりとして柔らかく、ザラメを使い上品に仕上げたつぶ餡とのバランスも良い

『つ久し』

住所：東京都目黒区八雲4-5-6

電話：03-3724-0294

営業時間：8時半〜18時半

休日：火

交通：東急東横線都立大学駅北口から徒歩8分

小豆の自然な風味を味わう“潰し餡”『高松屋』＠大崎

豆大福1個230円

『高松屋』豆大福 1個230円 小豆は北海道十勝産

・豆大福の名店『松島屋』で修業・独立した店主が仕上げる「豆大福」が看板メニュー

・つぶ餡とこし餡の中間といわれる潰し餡は、なめらかで甘みにコクがあり、小豆らしい自然な風味が特徴

・小豆は、季節に合わせ蒸す時間や火入れなど細やかな調整をしている

『高松屋』

住所：東京都品川区西品川3-16-2

電話：03-4296-6530

営業時間：10時〜18時 ※売り切れ次第終了

休日：日・月

交通：JR山手線ほか大崎駅新西口から徒歩4分

生菓子感覚！お酒と味わう、フルーツを使った大福『餅菓子専門KIKYOYA ORII』＠駒沢大学

白いちぢくとマスカルポーネの大福480円

『餅菓子専門KIKYOYA ORII』白いちぢくとマスカルポーネの大福 480円 中村さんがウイスキーを飲んでいるときにドライいちぢくを食べて思いついたとか

・柔らかな餅とマスカルポーネチーズの相性が抜群な「白いちぢくとマスカルポーネの大福」は、生菓子感覚で食べられる一品

・白餡に合わせた白いちじくの果肉がぎっしり入り、プチプチとした食感が弾け、ウイスキーやワインにぴったり

・桜餅は白色と特徴的、道明寺粉は一番細かい粒、厳選した柔らかい桜の葉を使い、すっと消えるような口どけに

『餅菓子専門KIKYOYA ORII』

住所：東京都世田谷区駒沢1-4-11Kハウスツノダ1階

電話：03-6805-5228

営業時間：10時半〜18時半 売り切れ次第終了

休日：火・水・不定休（祝日は営業）

交通：東急田園都市線駒澤大学駅駒沢公園口から徒歩1分

三重県の老舗の新ブランド、新しさを求めた『It Wokashi（いとをかし）』＠九品仏

胡麻＆マンゴー1個378円

『It Wokashi（いとをかし）』胡麻＆マンゴー 1個378円 口に入るととろける生地は求肥

・創業三百余年の三重県で営む『小原木本舗大徳屋長久』の新ブランド

・味はもちろん、カラフルでスタイリッシュなパッケージなどのデザインにもこだわる

・「胡麻＆マンゴー」は、マンゴーピューレと白餡を合わせたまろやかな風味と、求肥の生地に練り込まれたゴマの食感が楽しい

『It Wokashi（いとをかし）』

住所：東京都世田谷区奥沢7-19-17

電話：03-6882-0005

営業時間：10時〜17時

休日：水（Instagramで都度確認）

交通：東急大井町線九品仏駅改札口から徒歩2分

撮影／貝塚隆（羽二重団子、つる瀬、KIKYOYA ORII）、鵜澤昭彦（高木屋老舗、桃六、Dango Chaya So-so、みずの、高松屋、つ久し、いちや、あいと電氣餅店、いとをかし）、取材／松岡芙佐江、井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

