「エモい夜になります笑」「2026年No.1ハッピーニュース」人気女性お笑い芸人、妊娠を報告！
人気女性お笑いコンビ・Aマッソのマネージャー公式X（旧Twitter）アカウントは1月11日、投稿を更新。むらきゃみさんの妊娠を報告しました。
【写真】Aマッソ・むらきゃみ、妊娠を報告！
コメントでは「2026年No.1ハッピーニュース」「嬉しい めでたい」「きゃみおめでたい」「今後の活動もますます楽しみですね！」「嬉しい限りです！ エモい夜になります笑」と祝福の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「2026年No.1ハッピーニュース」同アカウントは「【嬉しい】ところで、アマッソ公式YouTube内で発表がありました通り、この度アマッソむらきゃみが妊娠いたしましたことをご報告いたします。しばらくの活動も当面見守っていただけますと幸いです」とつづり、ボケ・ツッコミ担当のむらきゃみさんの妊娠を報告。公式YouTubeチャンネルでは妊娠5カ月であることを明かした、笑顔でピースポーズのむらきゃみさんの姿を公開しています。
公私ともに注目のAマッソ！相方のツッコミ担当・加納さんとともに既婚者であることを公表しているAマッソ。独特の世界観を持つコントや漫才ネタが人気を得るほか、YouTubeやエッセー、ドラマ脚本など他方面で活躍しています。むらきゃみさんの妊娠でプライベートでも転機を迎えたAマッソの今後の活躍にますます期待したいですね！
