女優でキックボクサーでもある宮原華音（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“バキバキ腹筋”ショットを公開した。

「お正月はしっかりのんびりからの…スイッチON デッドリフトT着てルーマニアンデッドリフトでプチ追い込み 2026年も“いつでも動ける女優”でいるために体づくりは手を抜かない 積み重ねは裏切らない 今日も自分に拍手」とつづり、Tシャツをまくって鍛え上げた腹筋を露出しているショットなどをアップ。

ハッシュタグで「筋トレ女子」「デッドリフト」「training」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「いつでもストイックに鍛える姿がとても素敵です」「すご〜〜い」「相変わらず美しい腹筋 ありがとうございます」「おおッ！ステキ」「美ボディ」などの声が寄せられている。

宮原は、2017年に第5回ジャパンアクションアワードのベストアクション女優賞で優秀賞を受賞。テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（日曜前9・00）に、冥黒の三姉妹の次女・クロトー役でレギュラー出演するなどしており、「チャームポイントは腹斜筋」と公言。

また、女優業の傍ら、23年4月には格闘技イベント「RISE」のリングでキックボクサーとしてデビューし、小学生の頃から続けている空手の実力を生かし1ラウンド39秒の衝撃KO勝ちを収めている。