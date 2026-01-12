“七夕婚”の元日本ハム・谷口氏と椿さんに長男誕生

日本ハムで2021年までプレーした谷口雄也氏と、モデルで妻の椿梨央さんが11日、それぞれのSNSで第1子となる長男が誕生したことを報告した。球界屈指の甘いマスクで人気を博した谷口氏の新たな門出に、ファンからは祝福の声が殺到。「おめでとうございます！ 最高！ 幸せすぎる?!!」と大きな反響を呼んでいる。

谷口氏は自身のX（旧ツイッター）にて、出産までの道のりを回想。「うまくいかない事が多くその度に共に落ち込み、励まし合う日々」だったと苦労を明かしつつも、無事に生まれた長男を前に「生命の力強さを目の当たりにしました」と心境を綴った。さらに「困難や不安を乗り越えてくれた妻に感謝です。ありがとう」と、出産を終えた椿さんへ最上級の労いを贈った。

妻の椿さんもインスタグラムで出産を報告し、谷口氏の献身的なサポートに言及した。「夫が私にしてくれた沢山の優しさ、寄り添い、励ましの言葉は一生忘れません。ありがとう」と感謝を記し、夫婦で支え合って迎えた奇跡を喜んだ。2023年7月7日の“七夕婚”から約1年半、プロ野球界と野球女子として知られるモデル界のビッグカップルに待望の家族が増えた。

幸せ溢れる報告に、SNS上のファンも大熱狂。「おめでとうーーー 嬉しいよ」「無事に産まれて良かったですね、ゆっくりお休みくださいね」「おめでとうございます！ 最高！ 幸せすぎる?!!」「きゅんと一緒にこれから子育て頑張ってください」といった温かいコメントが次々と寄せられた。現役時代の愛称「きゅん」を交えた激励など、祝福の輪が広がっている。（Full-Count編集部）