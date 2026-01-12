Èþ½÷¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬ÌöÆ°¡ª20Âå½÷À¤¬µÞÁý¤Î´Ú¹ñÌîµå¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡È¥Ð¥º¤ê¥À¥ó¥¹¡ÉÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
´Ú¹ñ¤ÎÌîµå¾ì¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¶»¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¥Á¥¢
Èà½÷¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Ìîµå¿Íµ¤¤Î¡È³èÀ²½¡É¤Ë³Î¤«¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡Ö¥Ô¥¥Ô¥¥À¥ó¥¹¡×¤¬Ìîµå¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡É¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤Î¤¬KT¥¦¥£¥º¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¤À¡£KT¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥ê¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬Ìîµå¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ì¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹ñÆâºÇ¹â¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤ÏÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÈºÇ¤â¶á¤¤¾ì½ê¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤À¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¼´¤È¤·¤¿SNS¤ÎÄêÃå°Ê¹ß¡¢¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î±þ±ç»Ñ¤Ïµå¾ì¤Î¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
¤½¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬2024¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ô¥¥Ô¥¥À¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¥ß¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¿´¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Þ¤Çµå¾ì¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£20Âå¤Î½÷ÀµÒ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤¨¡¢Ìîµå¿Íµ¤¤Ï¤â¤¦°ìÃÊ³¬È¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬´Ú¹ñÌîµå¿Íµ¤¤Î¡È¥Ö¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¿Íµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬KT¥¦¥£¥º¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¤À¡£SNS¤ÇÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë±þ±çÆ°²è¤ÎÂ¿¤¯¤ÏKT¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥ê¥À¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ°¤¤ä¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù»þ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡Ö3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¥À¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÇÈµÚÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌîµå¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬KT¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤âKT¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿±þ±ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¨¶½¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥ê¤Ï¡¢ËÜ»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖµåÃÄ¤È±þ±ç¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²»³ÚÁª¤Ó¤«¤éÆ°¤¡¢É½¾ð¤Þ¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ëÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÊÃ±¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÀ¸¤»Ä¤ë¡É¥ê¥º¥à¤äÆ°¤¤ò¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀß·×¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥½¥ó¥°¤¬´ÑµÒ»²²Ã¤òÂ¥¤·¡¢ºÆ¤Óµå¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ð¤»¤ë½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ìîµå¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤äÂÔ¶ø¤â²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ø¥ê¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÔ¶ø¤Ï³Î¼Â¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÇÛÎ¸¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â»Ä¤ë¡£¡Ö±þ±ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áÅÙ¤Ë»£±Æ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ïº£¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¡£±þ±ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àÊ¸²½¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÉÕ¿ïÅª¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¶½¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê°ì³Ñ¤À¡£
¥¥à¡¦¥Ø¥ê¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¤Þ¤¿Áª¼ê¤Ø¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î½Û´Ä¤¬°ìÈÖÍýÁÛÅª¡£¤½¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ò»ä¤¿¤Á¤¬Ã´¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌîµå¿Íµ¤¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¼«¿È¤âºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£