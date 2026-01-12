米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は11日、レッドソックスがアレックス・ブレグマン三塁手（31）の争奪戦でカブスに後れを取った理由を詳しく伝えた。

契約総額は、カブスが提示した5年総額1億7500万ドル（約276億5000万円）に対し、レッドソックスは5年総額1億6500万ドル（約260億7000万円）と、その差は1000万ドル（約15億8000万円）にとどまっていた。両オファーとも多額の後払いを含んでいた点は共通している。

しかし、支払いスケジュールには大きな違いがあった。報道によれば、レッドソックスは後払い分を「数十年にわたって支払う」プランを提案しており、この極端に長期化した支払い構造が、表面上の契約総額以上に実質的な価値の差を生む結果となった。一方、カブスの後払い条件はより現実的な期間に設定されていたとされる。

さらに、契約条項の面でも明暗が分かれた。カブスはブレグマンに完全なトレード拒否権を付与したのに対し、レッドソックスは「球団の方針」を理由にこれを提示しなかった。これが交渉の大きな障害になったという。

ブレグマンは幼い子どもを抱え、ヒューストンからボストンへ移籍したばかりで、新契約の内容次第では再び引っ越しを余儀なくされる立場にあった。家族の生活の安定を重視する中で、トレード拒否権の有無は極めて重要な要素だったとみられる。結果として、金額以上に条件面で上回ったカブスが、ブレグマンの心をつかむことになった。