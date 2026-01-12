ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が12日までに更新されたTBS系「サンデー・ジャポン」の公式YouTubeチャンネルに出演。AIの進化で起きる現象などについて語った。

今回の動画では4日に放送された同番組の一部などが配信された。その中で堀江氏は、AIの進化について「人間のコストが上がりすぎて“ロボットの方が楽やん”ってなって、配送ロボットとかドローンとかがどんどん普及してくるので、その元年になると思います」などと予言した。

さらにAIが進化するとどうなるかについて、堀江氏は「だから仕事がなくなる」と返答。女性アナウンサーが「どんな仕事が？」と聞くと、「アナウンサー」と即答した。アナウンサーが「いやいやいやいや。魂込めて仕事してますから」と言ったが、堀江氏は「魂、関係ねえから」と切り返した。アナウンサーが「なんでなくなっちゃいますか？」と聞くと、堀江氏は「だってAIの方がスキャンダルもないし、文句も言わないし、俺が経営者だったらまず一番最初にアナウンサーを切ります」と明言した。

アナウンサーが「AIとしゃべるより、私としゃべる方が楽しくないですか？」と言うと、堀江氏は「そりゃ楽しい」と答え、笑いを誘っていた。