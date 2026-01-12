女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第71話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第71話は、松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は晴れて夫婦に。松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）との4人暮らしになる。松野勘右衛門（小日向文世）上野タツ（朝加真由美）野津サワ（円井わん）なみ（さとうほなみ）らに見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出。かつて暮らしていた松江城の近く、広々とした武家屋敷に引っ越し…という展開。

オープニングタイトルバックのクレジットは「松野トキ 郄石あかり」「レフカダ・ヘブン トミー・バストウ」で変わらず。

庭は3つ。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）も暮らしている。錦織友一（吉沢亮）は茶菓子「若草」を差し入れ。「大亀伝説」の月照寺とゆかりがあり、ヘブンにも味わってほしかった。

トキの心配をよそに、ヘブンは“日本式”“松野家式”が「タノシミ」と郷に従う。フミは当主のヘブンが上座に座るべきだとし、司之介と入れ替わった。ヘブンは“先生呼び”をやめてほしいと要望。司之介は呼び捨てし、トキは「そげな親しげな…」と照れた。

「若草」は求肥に若草色の寒梅粉をまぶした松江銘菓で、今も人気。「不昧（ふまい）流」を生んだ茶人としても名高く、父のために月照寺に「寿蔵碑」を建立した松江藩七代目藩主・松平不昧公（松平治郷）が考えたとされる。

SNS上には「おサワちゃん、なみさんにも幸せが訪れるといいな」「引っ越しを一番悲しんでいるのは銭太郎」「銭太郎『松野家はどこへ夜逃げしたんじゃ』」「父上、上座を奪われるw」「偉そうな呼び捨てw」などの声。新婚生活スタートの様子が反響を呼んだ。