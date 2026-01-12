「広島新人合同自主トレ」（１１日、大野練習場）

広島の新人合同自主トレが１１日、広島県廿日市市の大野練習場で行われ、ドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が春季キャンプでの投げ込みを誓った。大学時代も球数を投げることでフォームを固め、指先の感覚を養ってきた。ブルペンで数多くの甲高い音を響かせ、競争を戦い抜く。

気温計が１度を示す大野練習場。赤木はキャッチボールで伸びのある球を投げた。着実に進んでいる調整。「（直球は）強度を上げてしっかり投げられている。変化球の感覚は探り探り。でも（肩は）全然、大丈夫」。白い歯がこぼれた。

気温やコンディションを考慮し、今後のブルペン入りを決める。「焦って投げる必要はない」と、現段階では未定だ。それでも、１軍参加が内定している春季キャンプ初日は、万全の状態で迎える青写真は描いている。

キャンプでは多くの球を投げ込みフォームを固め、肩をつくる。

「やっぱり投げないとわからない部分がある。いくらシャドーピッチングで形を作っても、実際に球を握らないとわからないことがある」

大学時代にはシート打撃で４回を投げた直後、ブルペンで１００球以上を投げ込んだ経験がある。初めて臨むプロのキャンプでも「（球数多く）投げたい」と力を込めた。故障などに細心の注意を払った上で、可能な限り球数を投げ、体に覚え込ませる決意だ。

１０日には、合同自主トレを視察した新井監督から訓示を受け、気持ちを新たにした。「ケガをしないことを一番にやって、自分の長所をしっかり見てもらえるように。そう常に思っています」。昨秋キャンプでは連日、若鯉がブルペンで熱投し、投球の土台を築いた。赤木も腕を振った分だけたくましくなる。