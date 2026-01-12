¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¿·À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ö¾åºÂ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¡Ö¤¢¤Ã½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡Áá¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¢£ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè71ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£2¿Í¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤òÃ¦½Ð¡ª¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡ª¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï4¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¾¾Ìî²È¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¥È¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤é¤Î¿·À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÃåÊª¿·¤·¤¤¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡£»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅ·¹ñÄ¹²°½Ð¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡ÖÀî¤Î¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¤ª°ú±Û¤·¡¡¥¹¥¥Ã¥×»Õ¾¢¤ÏÊÌ¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢Ä¹²°¤ÈÂç°ã¤¤¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ëw¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¡¢¡¢Âç¾æÉ×¡©ÉÔ°Â¤è¡×¡Ö¾åºÂÌäÂêw¤¤¤¤¤¾¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡ª¡×¡ÖÊì¾å¡Ä¡ª¡ª¡×¡Ö¾åºÂ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¡ÖÙ¹¤Í»ÊÇ·²ð¡×¡Ö¤ª¥È¥¡¢¼Â¤Ï¾È¤ì¤¹¤®¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤è¡ª¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡Áá¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£