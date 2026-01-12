小西たかのりは8位 LIV出場権を得られず【LIVゴルフ予選会】
＜LIVゴルフ・プロモーションズ 最終日◇11日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会は、最終ラウンドが終了した。
日本勢で唯一、最終ラウンドに進出した小西たかのりは3バーディ・2ボギーの「69」でプレー。第3ラウンドのスコアと合わせてトータル2アンダー・8位タイに終わり、上位3人に与えられるLIV出場権を逃した。それでもトップ10に入ったことで、来季アジアンツアーの高額賞金大会『インターナショナルシリーズ』全試合の出場権を獲得した。リチャード・T・リー（カナダ）、ビヨーン・ヘルグレン（スウェーデン）、アンソニー・キム（米国）の3人がLIV出場権を獲得。チームには所属せずに個人戦のみ出場するワイルドカード枠で参戦する。
