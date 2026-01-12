sumika、『ドラえもん』主題歌「Honto」1月29日先行配信決定！事前予約キャンペーンもスタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌を務めるsumikaの新曲「Honto」の先行配信が1月29日にスタートする事が決定した。

1月10日より毎週土曜ごご5時放送TVアニメ『ドラえもん』のEDテーマとしての放送がスタートし、楽曲の一部を聴く事が出来る。配信開始まではTVアニメ『ドラえもん』の放送を毎週楽しみにして欲しい。そして、Apple Music・Spotifyにて事前予約(Pre-Add / Pre-Save)を実施した方にはもれなく「sumika Ver.」「映画ドラえもんVer.」の2種のスマートフォン用壁紙が貰える事前予約キャンペーンもスタートしているので是非チェックして欲しい。

●配信情報

sumika

「Honto」

1月29日先行配信決定！

Pre-Add & Pre-Save キャンペーン応募リンク

https://sumika.lnk.to/fMxL6e

●作品情報

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』



2026年2月27日（金）公開

原作：藤子・F・不二雄

監督：矢嶋哲生

脚本：村山功

キャスト

ドラえもん：水田わさび

のび太：大原めぐみ

しずか：かかずゆみ

ジャイアン：木村昴

スネ夫：関智一

エル：千葉翔也

水中バギー：広橋涼

主題歌：sumika「Honto」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

＜ストーリー＞

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎ガナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。

沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？

仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026

