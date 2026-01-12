日本のインバウンド市場が記録的な拡大を続けている。日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年1月から11月までの訪日外国人旅行者数（推計値）は3906万5600人に達し、前年同期比17・0％増となった。これは、年間過去最多を記録した2024年の3687万人をすでに上回っており、コロナ禍前の2019年実績（約3188万人）も大幅に超える水準だ。（全2回の第1回）【河嶌太郎／ジャーナリスト】

【写真】ポップや等身大パネル、さらにはマンホールまで！ 「聖地巡礼」を盛り上げる“キャラクター展開”実際の様子

10月単月では389万6300人と月間の過去最高を更新。2025年の年間訪日客数は4000万人を突破する見通しとなっている。国・地域別では、中国、韓国、台湾といった東アジア市場に加え、米国が初めて年間累計300万人を超えるなど、17の国と地域が年間過去最高を更新している。

2025年10月の「ゾンビランドサガ」劇場版公開に合わせ、佐賀県内各地でコラボショップなどが展開されている（撮影・河嶌太郎）

11月の高市首相による台湾有事発言への報復措置として中国からの団体旅行自粛が目下起きているものの、11月の訪日外国人旅行者数（同）は351万8000人で11月の過去最高を更新した。

この11月は韓国や米国、台湾など19の国と地域が過去最高を記録。円安基調や各国での訪日旅行需要の高まりを背景に、中国以外からも世界中から観光客が日本に押し寄せており、日本は世界有数の観光立国としての地位を確立しつつあるのだ。

訪日客数が過去最高水準に達する中、旅行の動機も「買い物・温泉・定番観光」だけでは語り切れなくなっている。その一角として存在感を増しているのが、アニメの舞台となった場所を訪ね歩く「聖地巡礼」や、ライブ・展示・コラボカフェなど作品連動型イベントへの参加だ。

作品の風景を現地で“答え合わせ”する体験はSNSで共有されやすく、次の来訪者を呼ぶ導線にもなっている。さらに、開催時期が限られるイベントは旅程を組む強い理由になり、地域側にとっても「点の観光」ではなく滞在・回遊を促す武器になっている。

佐賀県全体が「聖地」

近年も「聖地巡礼」でも話題を集める作品は年間何作品も展開されている。代表的な例としては、愛知県豊橋市を舞台とし、2024年にTVアニメが放送されたアニメ「負けヒロインが多すぎる！」では、JR東海との公式コラボや、「豊橋まちあるきスタンプ」をはじめとする市内周遊企画が奏功し、週末には数百人単位のファンが街を訪れる現象が起きている。

また佐賀県全域を舞台とし、2018年と21年にTVアニメが放送された「ゾンビランドサガ」は、県内全20市町全てにオリジナルデザインのマンホールを設置。佐賀県を代表する「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」や「伊万里湾大花火」といった行事とのコラボが2018年以降続いている。

2025年10月から公開中の劇場版に合わせ、作中の舞台となった武雄市にある「佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》」などを活用した施策を佐賀県は展開。キャラクターが登場するデジタルフォトフレームを使った撮影ができるフォトスポットを県内8カ所に26年1月末まで設置している。またJTBと連携してコラボ宿泊プランや聖地巡礼バスツアーを企画・販売し、移動と宿泊をパッケージ化した旅行商品を国内外へ展開した。

「聖地巡礼」しやすい設定

アニメの作り手側も、この海外需要を見越した展開をしている例がある。その例が2020年と22年にTVアニメが放送された「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」（以下、『虹ヶ咲』）だ。静岡県沼津市を舞台とし、移住者も300人以上いる「ラブライブ！サンシャイン!!」に続く、「ラブライブ！」シリーズ3作目だ。

「虹ヶ咲」の舞台は地方都市ではなく、東京のお台場と有明地区だ。また、タイトルにもある「虹ヶ咲学園」の校舎のモデルは東京ビッグサイトという公共施設にしており、「聖地巡礼」しやすい点も特徴だ。そしてこのエリアの特徴は、既存の商業施設や交通機関が作品と密接に連携し、街全体が「巨大なテーマパーク化」している点にある。

象徴的なのが、アクアシティお台場やデックス東京ビーチといった大型商業施設での2020年から続く継続的なコラボだ。アクアシティでは「TOKIMEKI Winterフェス」として、館内のラーメン国技館との連動企画や、メンバーによる館内アナウンス放送を実施。単なるポスター掲示にとどまらず、買い物や食事といった消費行動そのものが「聖地体験」となるよう設計されている。

公共交通も例外ではない。お台場・有明地区を走るゆりかもめは開業30周年を記念し、2025年秋から大規模なタイアップを展開。駅員制服を着たメンバーのビジュアルが各駅を彩り、沿線13施設を巡るデジタルスタンプラリーを10月24日から12月25日まで開催した。

海外を意識した楽曲

これらの施策はファンを広域に回遊させる仕掛けとして機能し、また一過性のイベントではなく、街の風景として定着している。ファンが訪れるたびに新しい発見がある継続的な来訪動機を創出しているのだ。

東京の臨海地区を舞台にすることで、国内旅行者も羽田や成田に降り立った海外旅行者にとってもアクセスが容易だ。また、もともと観光地要素の高い地域であるため、初めて日本や東京を訪れる旅行者にとっても観光の動機を作りやすいのも特徴だ。この点では、先述の「ラブライブ！サンシャイン!!」と比べると対照的だとも言える。

「虹ヶ咲」の特徴は、海外の視聴者にも届きやすいキャラクター設計にある。作中で活躍する12人のスクールアイドルのうち、スイス出身のエマ・ヴェルデ、米国出身のミア・テイラー、香港出身の鐘嵐珠（ショウ・ランジュ）の3人は海外からの留学生として描かれている。

楽曲展開においても海外を意識しており、ミアが歌う楽曲には英語だけの曲が少なくないほか、ランジュの楽曲の多くが、日本語、中国語、英語のトリリンガルの歌詞になっている。

JALグループとの大規模提携

こうした設計から、「虹ヶ咲」には海外から「聖地巡礼」に訪れるファンが少なくない。海外からのファンは出演声優による音楽ライブをはじめとするイベントに主に合わせて来日。こうした熱量あるファンは「虹ヶ咲」に限らず「ラブライブ！」シリーズ全体のファンである場合も多いため、日本を訪れてまずお台場に巡礼し、翌日沼津を訪れるといった観光ルートが形成されている。アニメ単独だけでなく、音楽展開などとも合わせた相乗効果による「聖地巡礼」が起きているのだ。

「虹ヶ咲」の舞台は東京だけにとどまらない。2024年9月公開の映画「完結編 第1章」では沖縄、2025年11月公開の「第2章」では関西（京都・大阪・神戸）が舞台となり、地方への送客装置としても機能している。

それぞれ舞台地では公式でロケ地マップを配布しており 、第1章では沖縄本島内50カ所、第2章では京都・大阪・神戸で計88カ所が載っている。これでも作中の舞台地を網羅したものではなく、登場した舞台を全て探訪するには何度も来訪する必要がある。

特筆すべきは、日本航空（JAL）グループとの大規模な提携だ。JALは「完結編」の公開に合わせ、作品の舞台を巡る公式コラボツアーを展開。これは単なる移動手段の提供ではなく、GPSとAR（拡張現実）技術を組み合わせ、現地の特定スポットでスマホをかざすとキャラクターが現れる「デジタル現地体験」を組み込んだものだ。

実は高くない中国依存度

第1章では、那覇空港や観光名所を巡るルートが設定され、第2章では京都・大阪・神戸の3都市を周遊するプログラムが組まれている。コラボ特設サイトでは日本語だけでなく、英語と中文（繁体字）でもページ展開しており 、台湾をはじめとするインバウンド旅行者も対象にしているのは明白だ。

このように、「聖地巡礼」を打ち出す作品の中には、海外展開やインバウンド旅行者へのターゲットを明確に意識した作品もある。これらの作品には中国から訪れるファンは決して少なくないが、こうした旅行者の大半はツアーではない個人旅行だ。中国政府による渡航自粛の影響は軽微だと考えられる。

実際に、筆者が取材した11月下旬に実施されたアニメ系音楽ライブでも、演者が「海外から来た人」と観客に聞いた際に3〜4割の手が挙がり、さらにどこから来たかという質問でも、中国から来たという人も相当数手が挙がったことがある。

また、国内旅行業者の多くは、少なくともアニメ関係のツアーに関しては中華圏といっても台湾をメインターゲットにしたものが多いのが現状だ。業界として、実は中国依存度が高くない構造があるのだ。

光があれば影がある。訪日外国人観光客の増加はオーバーツーリズムの弊害を生む。第2回【世界的ヒット「スラムダンク」聖地の“踏切”に観光客が殺到…オーバーツーリズムを回避する単純明快な方法とは】では、その深刻な被害についてお伝えする──。

