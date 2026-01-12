荻野目洋子、寒さをしのぐ“愛用アイテム”を紹介「親しみやすい」「あったかそう」
歌手の荻野目洋子（57）が10日、自身のインスタグラムを更新。「寒いから出掛ける気にならないという方に おすすめのインナーです」と、“愛用品”を紹介した。
【写真】「親しみやすい」“愛用インナー”を着用した荻野目洋子
「本日から三連休という事ですが、全国的な寒さが日本列島に続くようですね。くれぐれも気をつけてお出掛けしましょう」と呼びかけた荻野目は「私は本日、軽井沢大賀ホールでコンサートです」と報告。
2枚の写真をアップし、「薄着ですね、と言われる事があるけど…」「リハ以外では、ちゃんとインナーを着て温めています!!」と愛用しているインター商品と着用した自身の姿を披露した。
「知人が薦めてくれました。有難うー（私はここ数年ずっと愛用中）」とそのお気に入りぶりを伝えている。
この投稿にファンからは「親しみやすい姿」「あったかそうでいいね」「寒い中お疲れ様です！」などのコメントが寄せられている。
