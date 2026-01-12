¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡ÙFINAL¡¢»²Àï¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤¬²ò¶Ø¡ª
1999Ç¯10·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¡£
²Ê³ØÁÜºº¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆºÇ¹âÊö¤Ë·¯Î×¤¹¤ëËÜºî¤¬ÊüÁ÷300²ó¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¡£1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ÈFINAL¡É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎòÂå¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìµó½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÊª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡¢è½»Ò¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢º´Æ£Î®»Ê¡¢¤½¤·¤ÆÃæÂ¼½Ó²ð¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¤«¤é³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¡Èºç¥Þ¥ê¥³ºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤ËÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¡£
FINAL¤Ç¥Þ¥ê¥³¡ÊÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Â¾Ú¼Â¸³ÆÃ¶è¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¡£
IoT¡¢AI¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¼Â¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¥¨¥ê¥¢¤ÇÆÍÇ¡¡¢Ê£¿ô¤ÎIoTµ¡´ï¤¬°ìÀÆ¤ËË½Áö¡£ÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¤Î³«È¯Éô°÷ÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÊØÍø¤µ¤È¸úÎ¨¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿IoTµ¡´ï¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¡ÈÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¶§´ï¡É¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤À¤Ã¤¿¡½¡½!?
¥Þ¥ê¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÊÁÜ¸¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îº¯À×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤²Ê³ØÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿TBS¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿NHK¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë½Áö¤·¤¿ÇÛÃ£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¼Ò°÷¡¦ÃæÄÅÎ°¹ä¡£ÅÚÌç·°·º»ö¡ÊÆâÆ£¹ä»Ö¡Ë¤Ë¡È²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Èµ¿¤¤¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëµ¿ÏÇ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¾®ÎÓ¤Õ¤ó¤¹¤ëÃæÄÅÎ°¤ÎËå¤Ç¹â¹»À¸¤Î°ª¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø°ã¤¦ÏÇÀ±¤ÎÊÑ¤ÊÎø¿Í¡Ù¤ÇÂè38²ó¹âºê±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÇÐÍ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¡¦è½»Ò¡£
·»»×¤¤¤Î°ª¤Ï¹ä¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ê¥³¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¡Ä¡£½ã¿è¤Ë·»¤ò¿®¤¸¤ë°ª¤ò¡¢è½»Ò¤¬¤Ò¤¿¤à¤¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¢¡±éµ»¹ª¼Ô¤¿¤Á¤¬·Ù»¡¥µ¥¤¥É¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ë
²ÊÁÜ¸¦¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤òÄÉ¤¦µþÅÔÉÜ·Ù¤ÎÌÌ¡¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë±éµ»¹ª¼Ô¤¿¤Á¡£
¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Î¹â¤¤Ì£ÊýÎÉ²ð¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜºº²Ý¤Î·º»ö¡¦È£Í£°ìÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£
Æ±¤¸¤¯ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¹ï¤ó¤Àº´Æ£Î®»Ê¤Ï¡¢ÅÚÌç¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à½ê³í¤Î¼ã¼ê¥¨¡¼¥¹·º»ö¡¦Â¢ËÜ½¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î½é²ó¥²¥¹¥È¤ä¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿WOWOW¡Ë¡¢¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿MBS¡¦TBS¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤ÎºîÉÊ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÂ¼½Ó²ð¤Ï¡¢»ö·ï¤ò»Ø´ø¤¹¤ë´ÉÍý´±¡¦¿Ü²ì¹ÀÆóÌò¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£