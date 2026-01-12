1月23日20時からテレビ朝日系で放送される沢口靖子主演ドラマ『科捜研の女 FINAL』のゲストキャストとして、小林虎之介、莉子、味方良介、佐藤流司、中村俊介の出演が決定した。

参考：沢口靖子主演『科捜研の女 FINAL』に小野武彦、戸田菜穂ら歴代レギュラー陣出演へ

1999年のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けている『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）。京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口靖子）を中心とした、ひと癖もふた癖もある研究員たちが、法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描いてきた。

本作には、京都府警捜査一課刑事・土門薫（内藤剛志）をはじめ、物理担当研究員・君嶋直樹（小池徹平）、洛北医大の解剖医・風丘早月（若村麻由美）、化学研究員・宇佐見裕也（風間トオル）、科捜研所長兼文書研究員・日野和正（斉藤暁）、映像データ研究員・涌田亜美（山本ひかる）、会計畑から科捜研を支える加瀬淳平（加藤諒）、土門とコンビを組む若手刑事・蒲原勇樹（石井一彰）、府警本部長・佐伯志信（西田健）、刑事部長・藤倉甚一（金田明夫）ら全レギュラーが集結。さらに、小野武彦、戸田菜穂、渡辺いっけい、奥田恵梨華ら歴代キャストも出演する。

『FINAL』で描かれるのは、京都市内の“スマート・モビリティ実証実験特区で起きた不可解な事件”。IoT、AI、自動運転などの技術を実験的に導入した最先端エリアで突如、複数の IoT機器が一斉に暴走。爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員男性が死亡する衝撃事件が発生する。便利さと効率の象徴だったIoT機器が、一転して“制御不能な凶器”に変貌した原因は何者かによる不正アクセスだった。マリコをはじめとする科捜研のメンバーたちはデジタルの痕跡をひとつずつたどりながら、前例のない科学犯罪に挑んでいくことに。はたして科捜研は“顔の見えない犯人”を見つけだすことができるのか。「科学は嘘をつかない」という信念で数々の事件を解明してきたマリコが、最後にたどり着く真実とは。

『下剋上球児』（TBS）、『宙わたる教室』（NHK総合）などに出演した小林が演じるのは、暴走した配達ロボットを開発したベンチャー企業社員・中津琉剛。中津琉は、土門刑事（内藤剛志）に“何かを隠している”と疑いのまなざしを向けられる、“疑惑のエンジニア”となる。そんな中津琉の妹で高校生の葵を演じるのが、主演映画『違う惑星の変な恋人』で第38回高崎映画祭最優秀新進俳優賞を受賞した莉子。兄思いの葵は剛を心配するあまり、マリコに反発する。

また、京都府警サイバー捜査課の刑事・硲唯一を、『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）にも出演する味方、土門とコンビを組む所轄の若手エース刑事・蔵本充を、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ の加州清光役で知られる佐藤がそれぞれ演じる。そして、管理官・須賀浩二役で『大追跡～警視庁 SSBC 強行犯係～』（テレビ朝日系）などの中村が出演する。

また、『FINAL』放送を記念して始動した『科捜研の女』5大メモリアルプロジェクトの第3弾として巨大メッセージボードの開設が決定。1月14日より、テレビ朝日本社1階アトリウムに設置され、ファンが『科捜研の女』の思い出や、『FINAL』に向けてのメッセージを自由に書き込むことができる。（文＝リアルサウンド編集部）