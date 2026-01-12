岡山・香川ゆかりの人に聞く「新春インタビュー」です。今回は、プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトから2位指名された、城西大学の松川玲央選手。そして阪神タイガースから3位指名された、筑波大学の岡城快生選手です。

2人はともに岡山市出身で幼なじみ。そろって「原点」と語る少年野球時代のグラウンドで、かつて夢見たプロの舞台への思いを聞きました。

ようこそ先輩！少年野球のグラウンドに現れた岡城快生選手（阪神ドラフト3位）

憧れの先輩がグラウンドに帰ってきました。出迎えたのは、少年野球チームの選手たちです。さっそく先輩が握手をしてくれました【画像①】。



(庭瀬シャークスの選手）

「この手洗えんわ」

「洗わん絶対！」

岡山市の少年野球チーム・庭瀬シャークス。まずやって来たのは、OBで阪神にドラフト3位で指名された、筑波大学の岡城快生選手【画像②】です。



何と、昨年のドラフトでは、このチームのOB2人が指名されました。

──ドラフトで名前が呼ばれたときどう思いましたか？



（庭瀬シャークスの選手）

「おー！やるねー」

「すごいな」

「うれしかった」

「俺もあんなふうになりたい」

「シャークス魂！」



選手たちも大興奮です【画像③】。

続いて松川玲央選手（ヤクルト2位）も合流！

続いて合流したのは、ヤクルトにドラフト2位で指名された松川玲央選手【画像④】です。実はこの二人、同学年で少年野球時代のチームメイト。



このグラウンドで顔を合わせるのは卒団以来だそうで、自然と笑顔がこぼれます。

（ヤクルト2位 松川玲央選手）

「やっぱり『原点』って言われたらここのグラウンドだと思うので、野球の楽しさを学ばせてもらったので、そういった場所に『恩返し』じゃないですけど、またこの場所に戻って練習ができるっていうのは、自分にとっても嬉しく思います」



（阪神3位 岡城快生選手）

「自由にのびのびやらせてもらっていたので。『野球は楽しい』と小学生で思えたのがすごく良かった」

ドラフトで立て続けに指名された2人 松川母は大興奮「シャークスどしたん！？」

（テレビ中継より）

「第2順選択希望選手 東京ヤクルト 松川玲央内野手 城西大学」



昨年のプロ野球ドラフト会議。まず名前を呼ばれたのは、松川選手でした。当時、岡山市にある松川選手の実家では。



（松川選手の母 理沙さん【画像⑤】）

「えっ！うそ（涙）」

女手一つで松川選手を育てた母親の理沙さんが、喜びを爆発させました。



（松川選手の母・理沙さん）

「夢じゃないなと思って。『言葉にしていたら夢はかなう』というのを教えてもらえたし、『プロ野球選手・松川玲央』として頑張ってもらいたいなと」



そのすぐ直後、幼なじみの岡城選手の名前も呼ばれました。



（テレビ中継より）

「第3順選択希望選手 阪神 岡城快生外野手 筑波大学」



（松川選手の母・理沙さん）

「快生（岡城選手）来たー！」

「シャークスどしたん！？」



テレビの前で思わず「バンザイ」をする母・理沙さん【画像⑥】。息子の幼なじみも、立て続けに上位指名されたのです。

松川選手「走攻守をすべて脚で」岡城選手「脚力は自信を持っている」

思い出のグラウンドで、2人に話を聞きました。２人揃ってのプロ入りに、感慨ひとしおです。



（阪神3位 岡城快生選手【画像⑦】）

「小学校からずっとやってきた仲で、同じ舞台でやれるというのはすごく嬉しい。一緒に成長したい部分もありますし、負けられないなという存在でもあります」

（ヤクルト2位 松川玲央選手【画像⑧】）

「まさか幼馴染・親友と同じ舞台で、プロの舞台でやれるというのはなかなかないと思うので、嬉しくもあり絶対に負けたくない」



「切磋琢磨して、でも連絡を取り合わないとかはしたくないので、連絡は返してもらいたいなと（笑）。ともに上を目指して頑張っていきたいなと思っています」

ともに「首都大学リーグ所属」松川選手は「唯一無二の選手に」

2人は、大学でも同じ「首都大学リーグ」に所属していました。



松川選手は、50メートル5秒88の俊足を誇る、走攻守3拍子揃った身長183センチ81キロの大型ショート。1年秋から5季連続でベスト9に輝きました。

（1年秋、2年春・2部 2年秋～3年秋・1部）



ープロで目標とする選手は？



（ヤクルト2位 松川玲央選手【画像⑨】）

「唯一無二の選手になりたいなというのは思います」



「『走攻守をすべて足で躍動できる』というのが一番の武器だと思っているので、神宮で駆け回る姿をファンの方々に見ていただきたい」

岡城選手が目指すは「打っても守っても走っても全部できる」あの選手

岡城選手は、183センチ83キロで高い身体能力を誇る外野手。50メートル5秒82、遠投115メートルとこちらも走攻守3拍子揃った選手です。４年秋まで３季連続でベスト９に輝きました。



ープロで目標とする選手は？



（阪神３位 岡城快生選手【画像⑩】）

「糸井（嘉男）選手です」



「阪神にも所属していたので、打っても守っても走っても全部できるオールラウンダーみたいな。そういう選手はすごく自分の中での一つの目標だなというふうに思ってますね」



「脚力は自信を持っていて、そこを軸として広い守備範囲と、攻撃面でも脚を絡めた積極的な攻撃が持ち味です」

「大学日本代表候補合宿」2人は一、二を争う快速だった！

２人が本格的にプロを意識するようになったのも、同じ大学日本代表候補合宿でした。



光電管を使用した50メートル走で、松川選手が2年生のときに5秒88、岡城選手が3年生のときに5秒82と、で全体トップの記録を出したのです。



ともにこの経験が自信になり、さらなる高みを目指すようになったといいます。



（松川玲央選手）

「プロに行かれた先輩たちがたくさんいる合宿で、レベルの高い野球を感じることができて」



「自分も２年生で50m走で1位を取ったんですけど、そこから本格的にプロを目指そうというか。練習への意識が変わりました」



「3年の秋は、自分が2位で岡城が1位。その時に、『くそ！』というのはなかったので、率直には『速いな』という」



（岡城快生選手）

「全然松川の方が早いと思っていたんですけど。まず1つ知れるいい機会になったなと。すごく自信になりましたし、思ったよりもっと足を使ってアピールしていけるんだなと思いました」



