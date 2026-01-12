6時間睡眠と7時間睡眠、たった1時間の差だが体への影響は驚くほど大きい。6時間睡眠が続く人は、高血圧の発症率が17％上昇することが研究でわかったのだ。忙しいビジネスパーソンが陥りがちな睡眠不足に、現役の医師が警鐘を鳴らす。※本稿は、睡眠専門医の渥美正彦『ぐっすり！1万人を治療した専門医が教える最強の睡眠メソッド』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。

1日6時間睡眠が続くと

脳の働きに悪影響が…

「1日6時間眠れれば十分だよね？」と思っていませんか？実は、それこそが日本人に多い誤解です。

「6時間以上寝るなんて無理です」

「6時間も寝たら、時間がもったいない」

なかには、そんなふうに言う人もいますが、医学的には6時間睡眠は決して正常とは言えません。

さらに、

「昨日は、8時間も寝てしまって罪悪感でいっぱいです」

「9時間も寝てしまうなんて、私は病気でしょうか？」

なんて嘆く人までいます。

9時間睡眠は、病気ではなく、まったく正常範囲なのに……。実は、世界の睡眠の基準では、成人には7〜9時間の睡眠が最適とされているのです。

米国睡眠財団が提唱する年代別の適正な睡眠時間は、18〜64歳で7〜9時間です（図3）。

