2.5次元グループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが、2月7、8日に東京ドームで大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」を開催する。このほど、各グループから2人ずつ計10人のメンバーたちが、スポニチなどの合同インタビューに応じた。

――昨年4月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで初開催したすとふぇすの2回目

莉犬（すとぷり） すごく楽しかったから、また開催できたらうれしいなって、ずっと思っていました。こんな大きなフェスができることは当たり前じゃないので、来てくれるリスナーさん（ファン）に楽しんでいただけるように準備していきます

ばぁう（騎士X） 2年連続で憧れの東京ドームでできるって、（所属事務所の）STPRって本当にすごいんだなって

しゆん（騎士X） 全グループが集まるって奇跡みたいなことなのに、またできるっていうのは、リスナーさんたちが望んでくれたからです

あっきぃ（AMPTAK） さらにパワーアップしたSTPRファミリーを見せられると思っています

――今回の見どころは？

莉犬 各グループの登場の仕方をどう工夫しようか、みんなで話し合っています

ちぐさくん（AMPTAK） 違うグループのメンバーたちがシャッフルして歌えるのが、すとふぇすの楽しいところで、去年は結成したばかりの新人だったすにすても、今度はそのシャッフルに加わるので、個人的にも熱いライブになりそうです

らお（すにすて） ボクらは去年は、結成直後で東京ドームが初お披露目でした。そこから1年間、がむしゃらに頑張ってきたので、その成長部分を見せたいです

るぅと（すとぷり） 去年のすとふぇすは、めておらとすにすてにとって初ライブだったんです。その後に、それぞれが成功させたワンマンライブを、ボクは見させてもらったのですが、すごくレベルが上がっているんです。騎士XもAMPTAKもワンマンライブをやったし、ボクらすとぷりは、メンバーそれぞれがソロライブをやったりと、全員が成長をしているので、前回以上に喜んでもらえるはずです

みかさくん（めておら） 前回、人生初ライブを、いきなり東京ドームでやったことで、「もっと大きな動き、ダンスをしないと自分を見つけてもらえない」ということを学ばせてもらったんです。この１年でレベルアップしてきました。「かっこいいな」、「かわいいな」って思ってもらえるように全力で臨みます

やなと（すにすて） すにすては、特にダンスパフォーマンスに力を入れて頑張ってきたので、そこを見てもらいたいです。あと、この1年で、いろんなYouTube企画とかで、先輩グループの皆さんとも絡ませていただいたので、そこで築いたファミリー感も、どんどん出していきます

――残り1カ月をどう準備していきますか？

ばぁう 自分のパフォーマンスも今一度、見直してリハーサルをしています

ちぐさくん STPRメンバーみんなに毎日リハーサルで会えるので、楽しくなって、ついついおいしいものを食べに行っちゃいそうなんです。だから、この1カ月は、ラーメンやお菓子を食べないように頑張ります（笑い）

あっきぃ オレは昨日、2杯食べちゃった。一緒に（節制を）がんばろう（笑い）

莉犬 （先輩だから）いっぱいごちそうするよ

しゆん これは絶対だね

あっきぃ やばい、（先輩からの飯テロで）本番当日に顔がパンパンになっちゃう（苦笑い）

らお パフォーマンスも大切ですけど、すとふぇすではMCもあるので、より楽しい雰囲気を出すためにも、先輩方とのコミュニケーションも大事なので、積極的にお話させていただきます

――あらためてSTPRファミリーの良さとは

莉犬 日常的にも会うこともあるし、みんなグループを越えて仲良しなんです。事務所で顔を合わせると、一緒にごはんに行ったり。そのありのままの空気感が、すとふぇすでも現れるはずです

るぅと 1つのグループだと最大７人ですけど、みんなで集まると29人。それだけ集まるからこそできることも、ゲーム大会とかたくさんあるので、また違った魅力が出てくる。足し算じゃなくて掛け算になっていくんです

やなと 個人的には先輩方のライブを見させてもらうことができるので、勉強になっているところです。最近だと、お正月のすとぷり・ころんくんのワンマンライブで、お客さんをくすっと笑わせるところとか、個性を発揮されているところに感動しました。あと、すとぷりのライブにゲスト出演していたときの、あっきぃさんもおもしろかったです

あっきぃ えっ、オレ？ ありがたいことに、ころん師匠の晴れ舞台のワンマンライブに呼んでいただけたので、少しでも盛り上げられたらと、全力でやりました。終演後に、「着てくれてうれしかった」と声かけていただいて、本当に幸せでした。ボクらには、そういう関係性がいっぱいあって、そこは特徴です

ばぁう STPRには、すとぷりという大きな存在があって、自分たち騎士も「かっこよくありたい」と思って走ってきて。そうしたら、いつしか（後輩の中に）「騎士さんが好きです」と言ってくれる人も出てきて、また、そんな彼らのライブに自分らも刺激をもらってもいて。これがSTPRなんだと。

みかさくん ボクらめておらもまだまだ新人です。でも、後輩のすにすてから刺激をもらっています。お互いに頑張りあえてる

心音 年末年始のワンマンライブで、すにすてのパフォーマンスを見て、「オレらももっと磨きたい」って思わされました

――最後に抱負を

莉犬 会いに来てくれたら、尻尾を振って近づいていくのでよろしく

るぅと まだ推し（メン）が決まっていない人は、全員集まるすとふぇすで、イチ推しを見つけてください（笑い）

しゆん 個人的には、のどの手術をしてから初ライブになるので、パワーアップした姿を見せられたらと。ただ、ワンマンライブでの、すにすてのダンスがうまかったので、彼らだけでなく自分のことも見てもらわなきゃ

やなと そんな（お言葉）うれしいです。

あっきぃ それに、ライブって当日だけじゃなくて、開催発表からワクワクして待つ時間も含めて思い出になるから、楽しんで待っててほしい

心音 ファンサ（目線を送る）をいっぱいするから楽しみに待っていて

らお 歌うことが大好きなので、みんなも一緒に歌ってください。素敵なハーモニーを広げましょう

世界最大級の2.5次元アイドルたちの音楽フェス「すとふぇす」は、チケット販売もスタートした。