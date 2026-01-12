絵本「おばけのマール」の20周年を記念した特別展＝札幌市

札幌市が主な舞台の絵本「おばけのマール」が2025年12月で20周年を迎えた。マールが時計台や大通公園など市民の思い出の場所に出かけるストーリー。シリーズは14作に上り、子どもだけでなく親世代にも愛されている。（共同通信＝篠崎真希）

マールは白くて頭も体も丸く、くりくりとした目の子どものおばけ。好奇心旺盛で、雪祭りで街の人と一緒に大きな雪だるまをつくったり、ときには市外に出て、北海道白老町のアイヌ民族の文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」でアイヌ語の響きを楽しんだり。

娘がファンだという札幌市のピアニスト石黒由佳さん（41）は「マールが教えてくれて、子どもも北海道に興味を持てる」と魅力を語る。

札幌市の中西出版が出版し、2005年の1作目は入場者数が伸び悩んでいた同市の円山動物園が舞台。「まちのちかくのまるやまに おばけのマールがすんでいました」。その後の作品でも決まり文句となった一節から始まり、マールが園に実在したキリンのシゲジロウやライオンのジェスパと友達になる。

当時園の職員で、絵本に登場する飼育員のモデルとなった宮本繁貴さん（53）は「つらい時期に応援され、職員は感謝していた」と振り返る。地域に根付いた絵本として人気となり、シリーズを重ねていった。

作品は札幌市出身の作家けーたろうさん（49）とイラストレーターなかいれいさん（58）＝同市＝の共作。マールの外見は赤ちゃんをイメージし、なかいさんが「絵が苦手でも描きやすく、みんなに愛されるように」と思いを込めた。

最新作では、北海道にゆかりのある文学の世界を探検する。モチーフとなった北海道立文学館（同市）では20周年を記念した特別展を2026年1月まで開催。けーたろうさんは「子どもにとって、大人に本を読んでもらった時間や（絵本をきっかけに）一緒に出かけた場所が宝物になっていたらうれしい」と話した。