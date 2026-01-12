Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

長傘の弱点がひとつ解消されました。

2人で入れるワイドサイズながら約320gという超軽量の長傘「Carbrella」。生地以外のほとんどがカーボン製で高い耐久性も兼ね備えている1本です。

実際に持ち比べてみるまでピンときていませんでしたが、手にした瞬間に軽さを実感。所有欲も高い1本でしたので皆さんにもご紹介したいと思います。

チタンを超える軽さと強さ。超軽量320gワイドサイズのフルカーボン長傘 【ストレート/10％OFF】16,200円 詳細をチェック

スーパーカー的な傘

Photo: junior

こちらがフルカーボン傘「Carbrella」のハンドルやメインフレーム部分。

航空機やスーパーカーなどでもおなじみの軽量高耐久素材であり、アイコニックな綾織模様がいい感じ。好きな人にはこの時点で刺さる1本かと。

Photo: junior

細い中骨や先端の石突きなどもすべてカーボン製。見た目は華奢で一般的な傘とそう変わりませんが、台風レベルの15m/sという強風に1分間さらされてもダメージがないことがJUPA（日本洋傘新興協議会）の試験でも証明されているそう。

Photo: junior

生地はポリエステルではっ水度5級をクリア。当たった雨がしっかりと粒になって滑ってくれましたよ。

Photo: junior

生地も薄い仕立てで見た目もスマート。閉じた際にもかさばりにくくスリムに収納できました。

Photo: junior

ハンドルはストレートとカーブの2つから選べるのでお好みでどうぞ。

ビニール傘より20〜25％も軽い

Photo: junior

「Carbrella」の真骨頂はその軽さ。皆さんもおなじみのビニール傘と持ち比べてみましたが、ビニール傘の方が小さいにも関わらず重いんです。

Photo: junior

ビニール傘は約400g。「Carbrella」はハンドル形状で若干重さが異なりますが、約80〜100gも軽いという衝撃。軽い前提のビニール傘の上を行くのは少し認知がバグりますね。

カバー範囲が広いのが長傘の助かる点

Photo: junior

傘の直径は120cmと大型。大柄な人やバックパックを背負った状態でもしっかりカバーできる安心感が大きな傘のメリットですね。

Photo: junior

相合い傘にも必要十分なサイズ感。UVカット機能も備えているので、折りたたみ傘ほどの収納性はないですが日傘運用もありかも。

Photo: junior

スーツで商談に行く際などには濡れやすい折りたたみ傘よりもビシっとキマる1本になってくれそうです。

大きいというデメリットももちろん残りますが、それを上回る部分も多いので高性能アイテムが好きな人はぜひチェックしてみてください。男性へのプレゼントにも良さげですよ。

チタンを超える軽さと強さ。超軽量320gワイドサイズのフルカーボン長傘 【10％OFF】16,200円 詳細をチェック

＞＞超軽量320g。2人入っても濡れない雨傘日傘兼用の大きなカーボン傘「Carbrella」

Source: machi-ya

本記事制作にあたりOutShareより製品貸与を受けております。