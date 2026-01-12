「自分以上に人のことを愛せない人がいてもいい」 橋本愛が考える恋愛・家族・人生の多様な形
●10年以上前に描かれた原作の先見の明に衝撃
FODとPrime Videoで配信中のドラマ『にこたま』(毎週金曜20:00最新話配信)に主演する橋本愛。出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本)と晃平(瀬戸康史)に、晃平の同僚である高野ゆう子(比嘉愛未)も絡んだ3人の葛藤を描く作品だ。
“あっちゃん”こと温子という人物に重ね合わせたのは、「感情的になるより理性的に思考を練る」生き方と、恋愛や出産にどこか居心地の悪さを抱えながらも、自分の軸で決断していく強さ。さらに、「自分以上に人のことを愛せない人がいたとしてもいい」と語り、“誰かのため”だけではない人生の原動力も肯定する――。
橋本愛 撮影：泉山美代子
○願いを込めて演じる「現実を生きる皆さんに」
――橋本さんは、この作品にどんな感想を抱きましたか?
恐ろしいのが、この漫画が描かれたのは10年以上前なんですよね。当時は今より多様性が表に出ていない時代で、「恋愛するのが当たり前」とか、「完璧で幸せな家族像」みたいな共通認識が、もっと強かった気がします。そこをこじ開けて描いた渡辺(ペコ)先生の先見の明がすごいと思いました。
だからこそ、「今の時代にこのドラマを作る意味も考えないといけないな」とも感じています。原作とドラマで表現が少し変わっているところもあって、制作チームみんなで一生懸命考えながら作りました。私自身も、「この作品が、現実を生きる皆さんに少しでも届いたらいいな」という願いを込めて演じました。
――橋本さんは、台本にびっしりと書き込みをするそうですが、どんなことを書いているのでしょうか。
あっちゃんの心情です。例えば、晃平のセリフを聞きながら、あっちゃんが何を感じているか。自分のセリフのときに、その“裏側”で何を言いたいのか。そういうサブテキストを1行ずつ書き込んでいきます。大変だけど、これをやらないと演じられないんです。現場で段取りや演出が変わることもあるので、メイク中などに書くことが多かったです。
――温子という人物を象徴していると感じたセリフはありますか?
一番仲のいい親友から、「あっちゃんは冷めてるもんね」と言われるんです。あっちゃんは、「自分は冷たい人間なんじゃないか」「人と違っておかしいんじゃないか」みたいな疑問や違和感と一緒に生きてきたんだろうな、と想像できるセリフでした。この言葉に対して、「傷ついた」とか「ショック」ではなく、「ざらっと残る」という表現が絶妙で、彼女の強さや背景が伝わってくる点でも印象的でした
(C)渡辺ペコ／講談社／フジテレビ
○ぬいぐるみとの印象に残るシーン
――温子や晃平の相談役として、ぬいぐるみの“むるたん”が登場します。印象に残っているシーンはありますか?
むるたんが、いつから温子と一緒にいるのかが明かされるシーンです。原作では気づかなかったので、初めて知って驚きました。むるたんと温子には深い絆があるんですけど、ドラマではむるたんと一緒のシーンは晃平の方がずっと多いので、ちょっと嫉妬しちゃいました(笑)
――撮影現場では、どのように過ごしていたのでしょうか。
苦しい作業が多いので、リフレッシュとして、何も考えずに笑える動画を観て爆笑していました。
――おいしそうな料理がたくさん登場しますが、どのメニューが特に印象的でしたか?
うどんですね。あっちゃんが晃平に作るんですけど、彼は食べないんです。だから私が撮影後にいただきました(笑)。「なぜ食べなかったのか」は、ドラマを見ていただけると分かると思います。
●恋愛、結婚、出産に対する居心地の悪さに共感
――原作の渡辺先生が、「橋本さんの誠実で思慮深いところが、温子と重なる」とおっしゃっていましたが、ご自身ではどう思いますか?
感情的になるより、理性的に思考を練って考える生き方は、自分自身とも重なるところがあると感じます。恋愛や結婚、出産に対して、なんだか居心地の悪さを感じながら生きているところにも共感しました。私もあっちゃんも考えすぎるところはあるのですが、その先に悔いのない決断をしようとするところは似ているかなと思います。
――温子が、仕事も恋愛も“自分の軸”で判断できるのはなぜだと思いますか?
あっちゃんは、幼い頃に母親を失くしたこともあって、自分のことは自分でしてきた人だと思うんです。それは一方で、頼りたいときに頼れる人がいなかったということかもしれません。お父さん、お兄ちゃんとの3人家族だったので、男性には相談しにくい話もあったのではないかな。自分1人で考えて、決めることをしてきたのかなと想像しました。
あと、恋愛感情も薄いほうだと自覚しているから、学生時代はクラスメイトの恋バナにも参加できなかったりして、人の輪に入りづらい思いをしてきたのかもしれません。そのため知らず知らずのうちに、周りの人の力を借りることを知らないまま育ったんじゃないかと思って演じていました。
――橋本さんは、“自分の軸”を大切にする生き方について、どう考えていますか?
例えば恋愛や結婚に関して、自分以上に人のことを愛せない人がいたとしても、いいんじゃないかなという気持ちがあります。瀬戸さんは「誰かのために生きることが原動力になる」とおっしゃっていたんですけど、そういう方もいれば、「自分自身のために生きることが原動力」の人もいる。「そんな自分はおかしいのかなって、悩まなくていいよ」と私自身が思いたいんです。恋愛も、家族も、人生も、いろいろな形があっていいと思っています。
――最後に、ドラマの見どころについて教えてください。
私自身、渡辺先生の原作が大好きで、実写化に携わることができて夢がかなったような気持ちです。あっちゃんの選択は、「この先何が起きても、私はこう生きていきたい」と、覚悟を持って考え抜いた結果なんだと思います。
家族って、授かりものだけど、自分で選べるものでもあるんだなって。もし登場人物たちの選択について、自分とは重ならないと感じたとしても、どこかのタイミングで、人生や選択を考えるきっかけになる作品だと思います。ぜひ、温子、晃平、高野さんのこれからを、ゆっくりと見守っていただきたいです。
都田ミツコ とだみつこ 1982年生まれ。編集者・ライター。編集プロダクションでの勤務を経て、フリーランスに。 この著者の記事一覧はこちら
