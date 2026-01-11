Image: Shutterstock

南極探検といえば、分厚い防寒服に白い大地。そして犬ぞり。

そんなイメージを持っている人も多いと思います。40代半ばの私も、南極＝犬ぞりだと思っていました。映画『南極物語』（1983年）の影響も強く受けていますしね。

ところが実は1994年以降、南極には犬がいません。 国際条約によって「そり犬」は南極から完全に姿を消しました。

IFLSが伝えています。

犬は南極探検の“主役”だった

犬が初めて南極に足を踏み入れたのは1899年。 ノルウェーの探検家カールステン・ボルクグレヴィンクが、70頭の犬を連れて南極で越冬しました。これは人類初の南極越冬でもあります。

20世紀初頭のいわゆる「南極探検の英雄時代」には、ロバート・ファルコン・スコットやダグラス・モーソンといった探検家たちが、犬ぞりを使って南極点を目指しました。 極寒の地で物資を運び、人間を支えたのが犬たちでした。

ただし、その役割は過酷です。 極限状態では、犬は移動手段であると同時に、非常時の食料になることもありました。実際、探検中の事故で物資を失った隊員が、犬を食べて生き延びた記録も残っています。

技術の進歩で犬は「不可欠」ではなくなった

第二次世界大戦後も、犬ぞり犬は南極に残りました。

1940年代以降は、探検だけでなく科学調査でも使われ、長期間滞在する研究者たちの士気を保つ存在としても重要視されていました。しかし、技術の進歩とともに状況は変わります。

雪上車や機械式輸送が主流になり、犬は「必要不可欠」ではなくなっていきました。

1994年 国際条約が下した決断

南極から犬を排除すると定めたのは、南極条約とその後に採択された南極条約環境保護議定書です。

南極条約は1959年に採択、1961年に発効。「南極を軍事利用しない」「争いの場にしない」といった原則を定めたものでした。

そして1991年に採択された環境保護議定書では、南極を自然保護区として位置づけ、外来生物の持ち込みを原則禁止としました。 そこには、 「犬は南極に持ち込んではならず、すでにいる犬は1994年4月1日までに撤去すること」 と書かれています。

理由は複数あります。 犬ジステンパーなどの感染症がアザラシに広がるリスク、野生動物への影響、そして「外来種を保護するのは方針として矛盾する」という判断です。

1994年2月、最後の犬たちは南極を去りました。南極はこのとき、「人類の実験場」から「守るべき場所」へと明確に位置づけを変えたのです。

南極の景色を知る犬はもういない

もう南極の風や白い大地を知る犬はいない。そう思うと、ちょっと感慨深くありませんか。

『南極物語』のモデルとなったタロとジロは、現在、北海道大学植物園博物館と国立科学博物館で剥製として保存されています。

会いに行ける南極の犬たちは、もうそこにしかいないんですよね。

Source: IFLS