廣畑実氏が推奨するスイング改善ドリル…飛距離アップの鍵握る捻転とヘッドの活用法

バッティングで打球飛距離が出ないと悩む少年野球の選手や保護者は多い。鋭い打球を飛ばすには、筋力以上に効率的な体の使い方が重要となる。大阪桐蔭元主将で「ミノルマン」の愛称でYouTubeでも活躍する廣畑実さんは、飛距離アップに不可欠な要素として「捻転」という動きを挙げる。

飛距離が出ない選手は、スイングの始動で「腰と手が一緒に出ていってしまう」傾向にあるという。理想的なスイングでは腰が先にねじられ、後からバットがついてくることで捻転差が生まれる。そうすることで、インパクトの瞬間にスイングのエネルギーを最大限に伝えることが可能になる。

捻転に加えて重要となるのが、ヘッドとグリップを逆転させる動きだ。廣畑さんは「ヘッドの重みをしっかりと利用したスイング」を習得するためのドリルを推奨している。まずは後ろ側の手だけでバットを持ち、肩の横にセットする。そこから「頭の後ろにヘッドを落としてきて、逆転する」動きを入れ、そのまま真横に振ることで、地面と平行な鋭いスイングを体感できる。

片手での感覚を掴んだら、両手でも同様の動きを繰り返す。ヘッドとグリップが入れ替わる動きを入れることで、ヘッドが下がっている状態からスイングの途中で上がっていくため、ヘッドが立つ効果がある。多くの子どもはヘッドの重さに負けて下がってしまうが、この逆転の意識を持つことで、ヘッドが走る感覚を養い、力強いスイングを手に入れることができる。

実際の試合でヘッドを極端に落としてスイングすることはないが、廣畑さんは「練習の時では必ずヘッドとグリップが逆転するぐらいの動きをやって、初めてヘッドの走る感じが分かってくる」と強調する。意識を180度変えるつもりで、大袈裟に取り組むことが大切だ。仕上げとして、構えの段階で「ちょっと揺れる」動きを取り入れることで、リラックスした状態で理想的なスイングへと繋げられる。

このドリルを継続すれば、バットが体に巻き付くような鋭い振りが身につき、飛距離は確実に伸びていく。力任せに振るのではなく、ヘッドの重みを味方につける感覚を掴むことが重要だ。廣畑さんは「このスイングを目指して、頑張ってほしいと思います」とエールを送る。正しい体の使い方を習得し、外野の頭を越える打球を目指してほしい。（First-Pitch編集部）