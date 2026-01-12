冬コーデ、マンネリしてきた → それなら【LEPSIM】へ！ 大人が頼れる「差し色アイテム」

季節の中盤以降はコーデがマンネリ化しがち……。そんな時は気分を変えてくれそうな「差し色アイテム」を新たに迎えるのも一つの手。そこでおすすめしたいのが【LEPSIM（レプシィム）】から登場している「カラーアイテム」。今回は、シンプルなデザインでデイリーに使えそうなトップスとパンツをご紹介します。

マスタードカラーで顔まわりを華やかに

【LEPSIM】「7ゲージVネックプルオーバー」＜マスタード＞\3,850（税込・セール価格）

冬コーデのマンネリを打破するなら、一点投入で明るい雰囲気に導いてくれるカラートップスがおすすめ。なかでも鮮やかなカラーは、より華やかな印象を引き寄せてくれます。このプルオーバーは、すっぽりと体を覆うリラクシーなシルエットで、こなれ見えしつつ体型カバーも狙えるかも。ボトムスはシックなブラックのパンツで、上品さをキープ。

カジュアルコーデの相棒に

【LEPSIM】「ピーチターンバックパンツ」＜ダークグリーン＞\3,300（税込・セール価格）

カラーアイテムに苦手意識のある人は、顔から遠いボトムスから挑戦してみて。落ち着いたトーンの色味なら、より試しやすいはず。スナップで着用しているパンツは、ストンと落ちるストレートシルエットで一見シンプルながら、太めのロールアップデザインがさりげないアクセントに。明るい色味のトップスでメリハリをつけると垢抜け感もアップ！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。