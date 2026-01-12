「夫に間違いありません」第2話、“夫の生存”知る人物に困惑「ここまで苦しめられるの？」主演・松下奈緒のコメント到着
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」の第2話が、1月12日（毎週月曜よる10時〜※今週はよる10時30分）より放送。このたび、松下による見どころコメントが到着した。
【写真】事故死するも1年後に姿を現した夫役の人気俳優
第1話では、主人公・朝比聖子（松下）が、行方不明中に亡くなった夫・一樹（安田顕）の遺体を確認したものの、1年後、夫が帰還したことで遺体を誤認していたことが発覚した。聖子が保険金を受け取ったことを知った一樹は、子どもたちの夢をかなえ、家族みんなで幸せに暮らすために、保険金を返済できるまでの間、自分の生存を隠し続けようと提案する。最初は否定的だった聖子だったが、子どもたちの将来のために、結果的には一樹の提案を受け入れる。そして、行方不明者を持つ家族の会で知り合った、葛原紗春（桜井ユキ）との出会いが、聖子の身に影響を及ぼす予感が。
第2話では、聖子の身に新たな脅威が迫る。突然現れたキャバクラ嬢の瑠美（白宮みずほ）が、一樹の生存を知っていた。さらに瑠美は、一樹が行方不明だった間、一緒に暮らしていたことを明かし、聖子を困惑させる。第三者に一樹の死が偽装だと知られたうえに、夫が家族を裏切っていたことを知った聖子に対し一樹は、「俺が生きていることは証明できない」「瑠美とはもう会うことはない」と、瑠美から脅迫されることを恐れる聖子をたしなめる。
一方、警察署で確認した遺体が、紗春のいなくなった夫かもしれないという疑念に駆られる聖子は、そうとは知らず、親しげに近づいてくる紗春を避けるように。そんななか、弟の光聖（中村海人）から結婚したい相手がいて、しかも妊娠していると報告を受けた聖子。早速両家の顔合わせが行われることになるが、光聖の恋人・まゆ（松井玲奈）の母親としてやってきた人物は。そして、聖子の身辺を嗅ぎまわるゴシップ雑誌の記者・天童弥生（宮沢氷魚）も見どころだ。
第2話の見どころについて松下は「（第1話の最後で）キャバクラ嬢の瑠美が現れ、そこで初めて夫の一樹と彼女が一緒に暮らしていたことを知らされます。さらに、瑠美は一樹が生きていることを知っていると…。それを聞かされた聖子が、ここまで苦しめられるの？っという第2話です。まだ物語は序盤ではありますが、“家族の幸せな生活”を守るため、真実を秘密にしようと決断した聖子の前に、なぜかその秘密を知っている人間が現れる。聖子と一樹しか知らないはずなのになぜか第三者が知っている！第2話は、その存在が大きく聖子にのしかかる回ですね」とコメント。「（ネタバレもあって）とにかく言葉で説明するのが難しいので、本当に見ていただくのが一番早いです！！」と呼びかけた。
本作の主人公・朝比聖子のもとから、ある日突然、夫が姿を消した。2人の子どもと義母の面倒を見ながら“あさひおでん”を切り盛りし、行方不明になった夫を探す聖子だったが、1カ月後、警察に呼ばれて告げられたのは「夫が川で事故死した」という事実。しかし、その1年後、亡くなったはずの夫が目の前に現れ、物語が展開される。聖子を松下が、その夫・一樹を安田顕が演じる。（modelpress編集部）
◆「夫に間違いありません」“夫の生存”知る人物現れる
一方、警察署で確認した遺体が、紗春のいなくなった夫かもしれないという疑念に駆られる聖子は、そうとは知らず、親しげに近づいてくる紗春を避けるように。そんななか、弟の光聖（中村海人）から結婚したい相手がいて、しかも妊娠していると報告を受けた聖子。早速両家の顔合わせが行われることになるが、光聖の恋人・まゆ（松井玲奈）の母親としてやってきた人物は。そして、聖子の身辺を嗅ぎまわるゴシップ雑誌の記者・天童弥生（宮沢氷魚）も見どころだ。
◆松下奈緒主演「夫に間違いありません」
