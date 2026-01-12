山川穂高 独占告白　″覚醒″は阪神・佐藤輝明のマネから始まった

苦しみから覚醒へ

「もちろん、ＭＶＰは嬉しかったんですけど、日本一になれたことが一番です。これまで４回、優勝を経験しているんですが、西武時代はＣＳで敗退。一昨年は日本シリーズで負けてしまった。

ようやく念願叶いました。本当に苦しいシーズンだったので、野球の神様が最後にご褒美をくれたのかな、と」

セ・リーグ王者の阪神と激突した25年の日本シリーズで、ソフトバンクの山川穂高（34）は3試合連発となる3本塁打に7打点、打率.385と打棒爆発。

自らのバットで悲願の日本一を引き寄せ、シリーズＭＶＰに輝いたが、シーズンは打率.226、23本、62打点と苦しみ、無冠に終わっていた。

「シーズン通してずっと身体のどこかしらに痛みがあって、その都度フォームを変えなくちゃいけなかった。脇腹の故障が癒えたら、今度はアキレス腱が痛むといった具合で。

万全な状態で試合に出るのが一番なんですけど、ケガを抱えていても試合に出ながら治すのがレギュラーの務め。それがうまくいかなかった一年でした。

痛みで練習量を落とさざるを得ず、「理想のフォーム」を見つけることもできなかった--そこに尽きます。

理想のフォームって、毎年変わるんです。毎年探すんですが、早いときは開幕して２〜３日で見つかることもある。これまでホームランを40本以上打ったシーズンが３回ありますけど、いずれも早い段階で理想のフォームに辿りつきました。二冠王になった24年は８月。『これで行ける！』『来た！』というフォームに出会うと、そこからしばらくホームランを量産できる時期がくる。

多少、打撃が崩れてもベースができているから修正できるんですが、去年は最後までベースを作ることができなかった。

ベースがないとどうなるか。毎回、違うフォームでバッティングをしなくちゃいけない。不安なまま打席に立つ。ピッチャーと戦う以前の問題ですよね。

自分と戦っているというか……それが本当に苦しかったんです」

長年の経験から、「うまくいくときは『これなら大丈夫』という理想のフォーム、ベースがあり、実際に結果が伴うことが多かった」と分析している山川。

シーズン終了までついぞ見つけることのできなかった″探しもの″と出会ったのは意外な場所だった。

「阪神に敗れた日本シリーズ初戦、僕はスタメンじゃなかったのでベンチにいました。そこからタイガースの佐藤輝明選手（26）を見ていたんですよ。

打席じゃなく、素振りを見ていた。そしたら足の使い方が気になった。なんとなく、かかとに重心があるように見えたんです。

その瞬間、『あっ！』と閃きました。『ちょっとやってみよう』って。ＭＶＰ打法は佐藤選手のマネだったんですよ、実は」

1月8日発売の『FRIDAY 1月23日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、かかとに重心をかけた新フォームの実践編、日本シリーズで取り戻した感覚、昨季一番嬉しかった打席、オフ返上で練習する理由など、普段は滅多にメディアの取材を受けることのない山川が「本音」を赤裸々に語っている。

『FRIDAY』2026年1月23日号より