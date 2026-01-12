子猫の必死な鳴き声が聞こえ、気になったママさんが見に行くと…？がれきの中にひとりぼっちでいた子猫を緊急で保護した時の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「可愛いな～♡保護されてよかった」「抱っこされて安心してますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：がれきの中で必死に鳴いていた『ひとりぼっちの子猫』と出会って…心温まる『保護の様子』】

聞こえてきた鳴き声

南米パラグアイにてたくさんの猫さんたちと暮らしながら、保護活動もされているという投稿主さんご家族。そんなご家族と新たな子猫との出会いの様子が、YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』に投稿されました。

ある日、ママさんはご自宅の隣から聞こえる子猫の鳴き声に気がついたそう。しばらく聞こえ続ける必死な声に居ても立ってもいられず探しに行くと、がれきの中に小さな子猫の姿が…！親兄弟の姿もなく、野良犬などに襲われる危険もあったため、一旦連れて帰ることにしたといいます。

人慣れしている子猫

鳴き声を上げながらも、ママさんの腕の中に大人しく収まっていたという子猫。ひとりでいたのがよほど心細かったのでしょうか。自ら身を寄せて、ママさんの温もりに安心しているようにも見えます。

靴下を履いているような手足、そして鼻の下にある小さな丸模様が特徴的な黒白子猫は、とても可愛い女の子だったそう。警戒するどころか人になれている様子から捨てられた可能性が高く、窓越しに対面した猫さんたちにも怖がる様子はなかったといいます。

ブラッシングをしてみると…？

ブラッシングもお利口さんにさせてくれたそうで、身体からは大量のノミとノミのフンが取れたのだとか。そのままママさんにタオルで全身を拭ってもらい、さっぱりすることができたそうです。

炎症を起こしているかもしれないという目が少し心配なものの、キャリーの中でも元気に鳴いている子猫。母猫や飼い主さんがいないのかを探してみるとのことですが、ひとまず優しいご家族に保護されて本当に良かったです。

投稿には「保護してくださりありがとうございます」「かわいい子ですね」「見過ごせないママさん本当にご苦労さまです」「流石NNN！早速新たな諜報員を送り込んだんですね」「不思議に猫が集まって来ますね」「なかなか良い顔してますね♡幸せになれますように」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』では、19匹の猫さんたちの日々の様子や保護猫さんたちが幸せを掴むまでの様子が投稿されています。子猫の気になるその後の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。