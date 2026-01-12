PSVのリカルド・ペピが得点後に負傷交代となった

オランダ1部王者PSVに所属するアメリカ代表FWリカルド・ペピが、ゴール直後に全治約2か月の負傷を負う不運に見舞われた。

PSVのピーター・ボス監督も「非常に残念」と嘆いた。

PSVは現地時間1月10日、エールディヴィジ第18節でエクセルシオールと対戦し、5-1で快勝。リーグ戦12連勝を飾り、首位を堅持した。背番号9を背負うエースのペピは、1-0で迎えた前半23分、MFフース・ティルのアシストから5試合連続ゴールを記録。得点ランキング6位タイとなる今季8得点目を挙げた。

ゴール前で横パスを受け、無人のゴールへ押し込んだペピだったが、シュートと同時に体勢を崩して倒れ込んだ。その際、着地に失敗して腕を負傷し、そのまま途中交代を余儀なくされた。

クラブは試合後、ペピに関するメディカルレポートを発表。着地時に地面についた前腕を骨折しており、翌11日に手術を受ける予定で、戦線離脱は約2か月に及ぶ見込みだという。

ペピは昨年1月にも膝を負傷し、昨季後半戦を棒に振った経緯がある。同年8月末に復帰後は、ティル（11得点）、MFイスマエル・サイバリ（9得点）、MFヨエイ・フェールマン（8得点）とともに、首位を独走するPSVの得点源として活躍していただけに、再びの離脱となった。

チームを率いるボス監督は「後半戦に向けて全てが順調に進むはずだったが、非常に残念だ。何よりも彼にとってだが、我々にとっても非常に残念なことだ」と語り、23歳ストライカーの離脱を嘆いた。（FOOTBALL ZONE編集部）