２．５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！（すとふぇす）」が２月７、８日に東京ドームで開催される。このほど、「すとぷり」の莉犬、るぅと、「騎士Ｘ―ＫｎｉｇｈｔＸ―」のばぁう、しゆん、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」のちぐさくん、あっきぃ、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」の心音、みかさくん、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」のらお、やなとがスポーツ報知などの取材に応じた。

すとふぇすは、昨年４月に続いて２度目の開催。莉犬は「前回のすとふぇすがすごく楽しかったので、また開催できたらすごくうれしいなと思っていた」。念願がかなったことに「すごくうれしい気持ちと、当たり前ではないことなのでリスナーさんに楽しんでいただけるように全力でやらせてもらう」と前を向いた。

やなとが所属する「すにすて」は前回の公演でグループがお披露目された。年末年始の東京・名古屋・大阪でのワンマンライブツアーを終え「去年のピヨピヨのひよこちゃん状態から、どれだけステージパフォーマンスとかダンス、歌がうまくなったのかぜひ注目して見て」と呼びかけた。

開催まで１か月を切り、少しでもスマートな外見でステージに立つことができるよう「お菓子を食べないように頑張りたい」と誓ったちぐさくん。「メンバーのあっきぃにも見守ってもらいながら頑張りたい」と意気込んだが、肝心のあっきぃは「俺は昨日、（ラーメン）２杯食いました」。マイペース発言に、ちぐさくんは「終わったぁ…」と声を漏らし、笑いを誘った。

ＳＴＰＲに所属する約３０名のほかにも２・５次元で活動するタレントは多くいるが、事務所総出のイベントを開催するのはかなり珍しい。グループの垣根を超えて仲が良いのも魅力の一つだ。心音はすにすてのライブを鑑賞し「すにすての子たちが頑張って踊ったり歌ったりしている姿を見て、俺らもよりパフォーマンスを磨きたい、より皆さんを喜ばせてあげたいと思った」と刺激をもらった様子だ。

すとふぇすに向け、しゆんは「全グループで同じライブができるというのが、割と奇跡。もう１回できるのはリスナーさんが望んでくれたからなので、期待に応えられるよう精いっぱい頑張りたい」と意気込んだ。